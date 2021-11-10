咪以為外國女士嘅性觀念開放，早前有調查發現，佢哋因為怕尷尬而唔想解決蜜洞缺水嘅問題，搞到視曳曳感到疼痛成為常態。另外，要燃起男士嘅邪念好簡單，好似裸體加圍裙，就足已令男士興奮無比！

除Bra真空示人

如果想喺短時間催谷個人Youtube頻道嘅人氣，最好嘅方法係乜？裸體圍裙呢類題材就最吸睛，必定令人氣勁爆！早前一個名為「ぶらまにあ」嘅Youtube頻道，當中有一條裸體圍裙嘅影片，瞬即成為網絡熱話。

為乜片中嘅美乳Youtuber會以裸體圍裙造型示人？咁就要講番呢個頻道，佢其實係專門介紹女裝內衣，只係介紹嘅方法別開生面，而且相當香艷，就係有一位美乳Youtuber身穿一套內衣出場，跟住着上圍裙，然後喺鏡頭前慢慢將內衣除晒落嚟，最後變成真空，只以圍裙遮住三點，場面極之誘人。除咗一般圍裙之外，仲會各種唔同款式嘅Cosplay圍裙，如女僕、OL、賽車女郎等。由於Youtuber一直唔見樣，只見到一對美乳，令人有更多幻想，邪念大爆發！

AV女優簽握會啟動

日本AV女優嘅簽名握手會，一直被視為女優最重要嘅宣傳活動，既能催谷新作嘅銷量，又能作為粉絲見面會，仲可以測試一下女優嘅受歡迎程度。不過自日本疫情開始以嚟，唔少簽握會由延期到後嚟全部取消，近半年冇舉辦過任何相關活動，變得一片靜寂。

不過隨住日本疫情降溫，AV女優簽握會慢慢再熱鬧起嚟，好似企劃單體女優八乃翼、今年1月出道嘅Madonna專屬女優本田瞳、SOD專屬女優古川伊織等，佢哋最近都舉行簽握會，當然亦會做足防疫措施，大會嚴格控制入場人數、測量體溫、唔可以有任何身體接觸等，希望降低傳播風險。雖然規矩多多，但總比舉辦唔到好啦！

近兩成女士曳曳疼痛

早前有調查發現，全球有近兩成嘅女士喺曳曳時，經常或一直覺得疼痛或不適。呢項由著名安全套品牌委托調查機構OnePoll進行嘅全球性調查，喺網上訪問咗2,000名女士，發現當中有16%受訪女士表示曳曳時感不適或痛楚，有46%指原因係蜜洞乾涸，亦有44%認為原因係未做足前戲就開始曳曳，另有13%認為係安全套唔夠潤滑所致。至於點解佢哋唔使用情趣潤滑劑嚟改善乾涸情況呢？當中有72%嘅女士表示抗拒使用潤滑產品，有47%覺得冇必要使用，有14%則覺得尷尬，而有13%認為如果指出自己乾涸，係一件好羞恥嘅事，結果佢哋便將曳曳疼痛及不適視為常態。