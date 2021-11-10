譚俊彥恨做視帝唔為名　吸金幫補生計最緊要

藝人譚俊彥（Shaun）擔正的台慶劇《換命真相》正熱播，加上近日因與韓劇《魷魚遊戲》的主角李政宰撞樣而hit爆，令他對視帝一獎佔盡優勢，他接受東網訪問時對此坦言：「視帝真係要天時地利人和，如果到時真係好有機會我會全力爭取，今年入場券攞咗，運氣、時機攞咗，我會盡力爭取，結果係點冇人知。」問到從演逾20年的他可恨攞視帝？他坦言如果攞完獎可以有更穩定的工作和收入，就絕對想攞，直言因為養家壓力大：「我依家做嘢目標係想搞掂仔女嘅所有學費，我想畀最好嘅佢哋，嗰筆錢都唔少，好吃力，就算我唔使，我哋一家人都要使。」

買電單車計過度過

他坦言一家人每月使費頗大，燈油火蠟柴米油鹽、住屋、小朋友學費等，直言每個月都掹掹緊，有時甚至要用儲蓄補貼，故自己惟有節衣縮食，就算想買輛心愛的電單車，都要儲錢一、兩年，不過不擔心賺錢問題，因自己除了幕前還有飲食生意。

Shaun拍劇向來勞心勞力，今次為了角色「時光」而刻苦減肥，希望大家看到不一樣的他，而碰巧當時要接住拍《拳王》，為了操練他不但半年冇飽飯食，更捱壞身子致爛面：「我從來好少生瘡，但嗰時賀爾蒙失調，搞到成塊面爛晒，爛咗一星期，之後先可以化妝，嗰時對住塊鏡想自殺，哈哈，而且最爛時竟然仲要拍廣告。」

爛面傷腳禍不單行

劇中有不少動作戲，他爛面後又傷腳，禍不單行：「嗰時跑步落斜整傷膝蓋，半月板腫晒，就算拍啲簡單跑嘅鏡頭都好痛，痛咗3、4個月。有個星期好辛苦，因為吊橋嗰幕親身上陣，而且最辛苦係有幕抱住蔣家旻跑3層樓梯，跑足3、4次，都有場係抱鄧佩儀行沙灘，其實佢哋都瘦，但始終係個人，惟有當係負重訓練。」