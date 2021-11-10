屢傳懷孕︱孫儷「雙胞胎」終見人　仔女玩得開心

內地視后孫儷早前成日被傳懷有第三胎，佢愈否認就愈傳得誇張，仲話佢老公鄧超今次一箭雙鵰，令39歲嘅老婆懷雙胞胎添。而日前佢兩位家族新成員終於喺社交網曝光，佢對仔女仲同「細佬」或「細妹」玩得好開心，舉家溫馨滿載。

鄧家呢兩位「新家人」，其實就係孫儷喺半年前打救過嘅貓咪，佢冇話點解要等成6個月，先可以帶呢對貓咪返屋企，但就圖文並茂咁話畀啲粉絲聽，可以畀毛孩一個家係件幾咁開心嘅事。

而最高興嘅唔只係兩隻貓咪，仲有佢哋對仔女，見大仔等等同妹妹小花趴喺地上度伸手入貓籠同貓咪Say Hi，摸完又摸，愛不釋手，等到黑白貓夠膽行出籠，睇吓呢個家喺咩料時，本來喺床度諗住瞓覺嘅哥哥又伸出友誼之手，摸吓貓咪個頭仔，仲送上貓罐頭示好，妹妹見貓咪咁得意，又再忍不住摸埋一份，結果3手齊發提供免費body massage服務，貓咪爽到唔捨得走，連罐頭唔食住。

孫儷又話好開心對仔女對呢兩隻貓咪好熱情，期待貓狗人能夠和平共存，又讚小貓性格很好，仔女可以學習做個責任感嘅小主人。啲網民就表揚孫儷同老公大把錢，可以買更靚嘅名種貓，但依然肯收養可憐流浪動物，正係最好嘅身教畀小朋友知何為大愛，希望人人都可以學孫儷一家咁，領養代替購買，造福流浪動物。