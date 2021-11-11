【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月初七癸亥水建日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友、理髮

忌：嫁娶、詞訟、分產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、4、7、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座

待人接物要有耐性，謹記小不忍則亂大謀。

金牛座

對新事物持開放態度，可給事業帶來助力。

雙子座

心情鬱悶，做事提不起勁，不宜作重大決策。

巨蟹座

與人相處是一門學問，面帶笑容十分重要。

獅子座

竭力爭取好表現，事業發展可更上一層樓。

處女座

雜務繁多，宜妥善分配時間，以免顧此失彼。

天秤座

做事要量力而為，不要輕易應承別人的請求。

天蠍座

投資要審慎，與人合作更要打醒十二分精神。

人馬座

謀事不能操之過急，缺乏耐性容易弄巧成拙。

山羊座

戀愛運好轉，多留意身邊人有望發現好姻緣。

水瓶座

心不在焉，工作表現打折扣，提防小人暗算。

雙魚座

不管做甚麼都有人主動幫忙，省下不少功夫。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）豬 正財旺

（跌）羊 易碰釘

鼠

做事快靚正，不妨抽空幫助有需要的人。

牛

心情暢快，早上有意想不到的好事發生！

虎

盡力工作卻得不到認可，信心備受打擊。

兔

許多問題出現，宜保持冷靜，步步為營。

龍

吉星高照，做事得心應手，成功在望。

蛇

是日沖煞，跟另一半相處要多包容忍讓。

馬

情緒不穩，工作不在狀態，容易出錯。

羊

運勢低迷，大事勿用，避免雪上加霜。

猴

偏財較旺，投資可小試牛刀，易有進帳。

雞

心不在焉，易被小問題弄得不知所措。

狗

處事要顧及別人感受，不要太自我中心。

豬

正財運佳，只要肯拚，可望多勞多得！

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

三元九運的不同門派運用

大家常常在不同媒體或網上平台都有聽聞過玄空風水吧！三元九運是現時比較流行而廣為人知的風水套路之一。風水上的吉旺，只爭朝夕，現在是下元八運，未來是九運。現在給大家介紹幾個門派，如何計算和運用八運、九運。

玄空飛星的運用，對沒有風水知識的讀者，理解比較困難一點。20年一個運，2004年至2024年為下元八運，在此20年內八白左輔星為主，八白星分向星與坐星。如果家居之坐向兩個宮位，向星是八白星，坐星是八白星，就是旺財旺丁之吉宅，九運則以九紫右弼星為主。

另一門派則非常易理解，八運的宮位是東北艮宮，所以此20年坐西南向東北，就是大吉之坐向。九運的宮位在正南離宮，2024開始，坐北向南之家宅或辦公室，就是大吉大利。

最後一派為零正風水，剛剛與第二派相反。八運東北是正神為坐，西南為零神為向。九運正南是正神為坐，正北為零神為向。所以大家常常聽聞八運西南見水發，應是此理。以上3派是現時比較多師傅取用之法，僅供參考，正所謂各師各法，各有各的套路。