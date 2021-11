東方日報C1：妮歌插「疫」難飛　押後再來港

奧斯卡金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)來港拍攝美劇,可謂一波三折!今年8月初來港,因「特批」免檢疫而惹來極大爭議,之後又因不習慣香港擠迫的拍攝環境,令她逗留不足1個月便極速離港!原定今個月再來港的她,有指因「免檢」問題,令來港日期將延遲至明年2月!雖然工作行程被打亂,但無損其心情,日前於美國與老公現身音樂活動,Happy至上!

妮歌潔曼今年8月來港拍攝美國劇集《Expats》,獲「特批」免檢疫兼火速現身鬧市開工,引起極大爭議,在港拍攝期間亦諸事不順,有指與華人導演王子逸(Lulu)意見不合,出現爭拗,加上她非常不習慣香港地方擠迫及急促的拍攝手法,來港短短25日,壓力終告爆煲,需向劇組請假2個月來平復情緒,於9月初「逃離」香港,並定於11月再來港開工,而劇組大隊則留港繼續拍攝。

早前有傳妮歌經已再抵港投入拍攝,但實屬流料,最新消息指她已取消本月來港的計劃,改於明年2月中旬、農曆新年後才再來港。作出如此調動,全跟疫情有關,因妮歌9月離港飛返家鄉澳洲小休後,曾飛到英國拍攝超級英雄大片《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom),上月底該片男主角Jason Momoa確診新冠肺炎,令影片的拍攝工作暫停,由於英國屬疫情高危地,兼且妮歌同片拍檔中招,使她來港拍攝能否如上次一樣免檢疫,需重新考量,問題重重。而9月時由於馬來西亞疫情嚴峻,劇組原定改為在港搭建馬來西亞場景進行拍攝,但近月馬國疫情緩和,劇組決定按最初的計劃到當地取景,故稍後時間大隊將飛到當地開工。

心情靚孖老公亮相活動

由於疫情關係,嚴重打亂妮歌的工作行程,除了《Expats》拍攝受阻,連《水行俠2》的戲份亦未知是否經已完成,但她一向「家庭至上」,將煩惱事放一邊,上星期更於社交網透露行蹤,原來已返回美國陪歌手老公Keith Urban出席於當地舉行的《搖滾音樂名人堂》活動,並與天后Taylor Swift等在活動上合照,心情看來沒受影響。

傳任賢齊有份拍攝?

另一方面,自妮歌9月離港後,導演王子逸與劇組一直留港開工,上月底便曾於旺角花園街拍攝一場有關警察巡邏的戲份,並且有消息指男星任賢齊都有份參與拍攝。對於小齊是否加盟妮歌美劇一事,其經理人公司回覆:「未有聽聞。」至於在劇中飾演妮歌丈夫Clarke的演員亦有指是美籍日裔演員Brian Tee,今年44歲的他曾參演多部電影及電視劇集,其中於《狂野極速:飄移東京》(Fast and the Furious:Tokyo Drift)飾演D.K.一角,於多部大片如《狼人: 武士激戰》(The Wolverine)、《侏羅紀世界》(Jurassic World)及《忍者龜:魅影突擊》(Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows)亦可見到其蹤影。

對於妮歌將再次來港是否仍能「免檢」?商務及經濟發展局回覆表示:「政府會根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》(第599E章)的豁免檢疫機制,處理個別人士的申請。」