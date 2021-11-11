東方日報C1：妮歌插「疫」難飛　押後再來港

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）來港拍攝美劇，可謂一波三折！今年8月初來港，因「特批」免檢疫而惹來極大爭議，之後又因不習慣香港擠迫的拍攝環境，令她逗留不足1個月便極速離港！原定今個月再來港的她，有指因「免檢」問題，令來港日期將延遲至明年2月！雖然工作行程被打亂，但無損其心情，日前於美國與老公現身音樂活動，Happy至上！

妮歌潔曼今年8月來港拍攝美國劇集《Expats》，獲「特批」免檢疫兼火速現身鬧市開工，引起極大爭議，在港拍攝期間亦諸事不順，有指與華人導演王子逸（Lulu）意見不合，出現爭拗，加上她非常不習慣香港地方擠迫及急促的拍攝手法，來港短短25日，壓力終告爆煲，需向劇組請假2個月來平復情緒，於9月初「逃離」香港，並定於11月再來港開工，而劇組大隊則留港繼續拍攝。

早前有傳妮歌經已再抵港投入拍攝，但實屬流料，最新消息指她已取消本月來港的計劃，改於明年2月中旬、農曆新年後才再來港。作出如此調動，全跟疫情有關，因妮歌9月離港飛返家鄉澳洲小休後，曾飛到英國拍攝超級英雄大片《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom），上月底該片男主角Jason Momoa確診新冠肺炎，令影片的拍攝工作暫停，由於英國屬疫情高危地，兼且妮歌同片拍檔中招，使她來港拍攝能否如上次一樣免檢疫，需重新考量，問題重重。而9月時由於馬來西亞疫情嚴峻，劇組原定改為在港搭建馬來西亞場景進行拍攝，但近月馬國疫情緩和，劇組決定按最初的計劃到當地取景，故稍後時間大隊將飛到當地開工。

心情靚孖老公亮相活動

由於疫情關係，嚴重打亂妮歌的工作行程，除了《Expats》拍攝受阻，連《水行俠2》的戲份亦未知是否經已完成，但她一向「家庭至上」，將煩惱事放一邊，上星期更於社交網透露行蹤，原來已返回美國陪歌手老公Keith Urban出席於當地舉行的《搖滾音樂名人堂》活動，並與天后Taylor Swift等在活動上合照，心情看來沒受影響。

傳任賢齊有份拍攝？

另一方面，自妮歌9月離港後，導演王子逸與劇組一直留港開工，上月底便曾於旺角花園街拍攝一場有關警察巡邏的戲份，並且有消息指男星任賢齊都有份參與拍攝。對於小齊是否加盟妮歌美劇一事，其經理人公司回覆：「未有聽聞。」至於在劇中飾演妮歌丈夫Clarke的演員亦有指是美籍日裔演員Brian Tee，今年44歲的他曾參演多部電影及電視劇集，其中於《狂野極速：飄移東京》（Fast and the Furious：Tokyo Drift）飾演D.K.一角，於多部大片如《狼人： 武士激戰》（The Wolverine）、《侏羅紀世界》（Jurassic World）及《忍者龜：魅影突擊》（Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows）亦可見到其蹤影。

對於妮歌將再次來港是否仍能「免檢」？商務及經濟發展局回覆表示：「政府會根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）的豁免檢疫機制，處理個別人士的申請。」