湯屋樂一碗湯　尋回幸福的家

【營業資訊】闊別外遊接近兩年，仍難忘那年在日本傳統湯屋浸溫泉、賞楓，與摯愛家人享受「飲啖湯，唞一唞」的溫馨時刻？為了讓香港人尋回家庭的幸福感，香港家庭福利會（家福會）誠意打造以湯水及溫泉為主題的期間限定「湯屋樂」活動，集「睇、玩、打卡」多重元素於一身，更配合秋天紅葉季節，讓你沉醉在獨一無二的秋楓「湯」屋旅程之中，渡過悠閒難忘的和式下午，感受無盡溫暖幸福感，是一家大細都不能錯過的假日打卡好去處。

為了回應家福會發布「照顧者家庭幸福的情況」調查結果，並呼籲家人各施其職，共同付出，減輕照顧者的壓力，活動更於設計精緻吸睛的湯屋當中，融入社區中不同照顧者的小故事及溫馨語錄，有趣、玩味重之餘兼具教育意義，以全新角度向大眾宣揚家庭幸福的概念，體現「最緊要一家人」。

「湯屋樂」活動詳情如下：

日期：11月19-21日（星期五至日）

時間：中午12:00-晚上 8:00

地點：荃灣南豐紗廠The Annex

收費：不限年齡，費用全免

活動重點內容：

．留住溫度：穿上和風浴衣，紅葉樹下打卡

．澡堂、榻榻米和室：恍如置身日式溫泉湯屋中，感受和風文化

．湯之物語：一碗湯背後的故事展覽

．燈火鳥居：照顧功能的燈籠傳說

．求籤御所：祈求專屬幸福籤文

．祈願文納所：製作繪馬，送上祝福

只要完成活動中之指定任務，更可免費獲贈鴻福堂湯包一包（款式隨機）、運動族人、島嶼製作、IPPON 日式整體衞浴購物禮券等豐富禮物*。

*每人限領一份，先到先得。如有任何爭議，家福會將保留最終決定權。