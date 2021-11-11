延遲來港拍劇　妮歌潔曼風騷陪老公出席頒獎禮

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）早前來港拍攝美劇《Expats》，結果因為「特批」免檢疫而惹來極大爭議，之後又因不習慣香港擠迫的拍攝環境，令她逗留不足1個月便極速離港。原定她本月再來港復工，但有傳因「免檢」問題而延遲至明年2月才來港。而昨晚妮歌就現身居住地美國田納西州納什維爾舉行的《2021年鄉謠音樂協會頒獎禮》（CMA）。

今次她是陪同鄉謠天王老公Keith Urban出席，雖然他今年沒有獲提名，但仍會在頒獎禮上表演。而兩公婆亦有一同行紅地氈，在紅地氈上妮歌表示很愛看老公表演仲預告會在頒獎禮台下唱歌同跳舞。打扮性感的妮歌亦有於社交網上載坐在床上整理衣服的照片，大騷長腿！她留言說：「與我的狂野之心Keith Lionel出席CMA頒獎禮✨」。狂野之心是指Keith將會在CMA表演的新歌《Wild Hearts》。

另方面，妮歌主演的新片《Being the Ricardos》今日亦公開新預告片，在片中她飾演50年代已故諧星Lucille Ball。她出席CMA時亦有提及新角色，她表示拍攝好愉快，而自己亦好喜歡Lucille並因而有機會認識了她的女兒。