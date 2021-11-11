選港姐3件最老尷事件　謝嘉怡親自解釋

前港姐冠軍謝嘉怡好識運用社交平台，連廣東話都講唔正嘅佢踩入內地視頻網站，上載自拍片段，不過佢仲係用英文做旁白，睇嚟佢要再多啲用吓廣東話先得喇，雖然係咁，佢率直又純真嘅性格就大受內地網友歡迎！

謝嘉怡講到當日參選港姐，蝦碌事件百出，佢逐一解釋番當日情況同埋感受，第一就係「比賽未結束就落台」，當日奪得冠軍嘅佢連個后冠都戴歪咗，節目未完就落台，最後係由鄭裕玲（Do姐）叫番佢去台中間，佢就解釋當時係有綵排呢一幕，但因為太多嘢要記，佢都冇認真去聽，一心諗住快啲放飯，而佢都冇諗過自己拎冠軍，所以到佢真係拎冠軍時，就唔記得晒啲走位！

第二「感言環節竟然笑場」，呢個環節必然係一班港姐喊晒嘅時刻，但謝嘉怡唔單止冇喊，當佢講到佢未識行時，爸爸就想佢參選港姐，即刻搞到台下評判及觀眾笑晒，佢就解釋佢當時係唔想笑，但係見到台下觀眾笑，佢又笑咗，完全係反轉咗呢個「感動時刻」。

第三「史上最弱的怒罵」，當日泳裝環節時，主持人要求謝嘉怡用一句說話鬧主持之一陸浩明，廣東話唔叻嘅佢，仲要鬧人，佢即時講咗句「你好醜樣」，惹來全場大笑，大讚佢講出真心話。事後謝嘉怡喺片中解釋番佢係一個好平和嘅人，從來都唔鬧人，仲從來都未試過用廣東話去鬧人，就係咁「第一次」就畀咗6號。網友睇完謝嘉怡真情剖白後，都被佢大方又坦誠性格吸引，大讚「好可愛，真性情美女」，「蘇格蘭口音好好聽」、「看你笑場我也忍不住笑了」。

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