Pokemon、Minions又出動　齊齊跳上袋賣萌

Pokémon和Mimions是大人細路都喜愛的人氣動畫角色，今季呢對萬人迷分別與兩大袋牌LeSportsac及Samantha Thavasa Petit Choice攜手聯名打造萌時尚，從手袋到配飾小物無一不可愛，勢必引起粉絲尖叫和爭相入手。

今回Pokémon x LeSportsac聯名系列以「讓我們打扮起來」為主題，採用可愛的成人設計。以啟發自比卡超的金屬色、像素藝術的Pokémon圓點圖案和日日常易於使用的字母組合圖案來設計手挽袋、手拿包、斜孭袋、Tote Bag、小袋、化妝袋和頭巾等單品。其中最搶眼的就是以比卡超電擊形象為靈感、採用金屬色布料製成的Tote Bag及斜孭袋，閃令令的設計適合聖誕派對使用。另外，加入比卡超和Poccama像素藝術、Gengar和布丁插圖及比卡超Monogram印花的設計亦超可愛吸睛。此系列將於11月17日於品牌專門店及官網發售，粉絲記住準時去搶！

Samantha Thavasa Petit Choice繼今年7月與Minions首次合作後，雙方近日再次攜手推出聯名系列。為迎接佳節，今回特別以「享受聖誕節的Minions」為主題，在設計中融入了讓人聯想到聖誕樹裝飾品和花環的藝術，將Minions的活潑形象呈現在一系列小袋、手機套、證件套及手袋掛飾上。超萌及節日氣氛濃厚的設計，無論自用或送禮都好Perfect，新品同樣於11月17日在店舖及官網上架，想入手就Mark實日期喇！