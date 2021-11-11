電競運動員　苦練技術出戰亞運

曾幾何時，沉迷打機是荒廢學業和不務正業的標籤，但隨着對經濟和文化發展的影響愈來愈大，打機不單成為運動競技，甚至是一種熱門職業。羽毛球教練林榮祥（Gugu），3年前受朋友邀請，參加了亞運的電競足球比賽，他說：「最初其實是單純喜歡打機，只是剛好有這個機會，又成功晉級，才成為了電競選手。」

Gugu表示，年青時曾夢想加入羽毛球港隊，但因為種種原因而未能實現，他說：「記得在亞運的東亞區資格賽，我們被日本隊大炒5比0，之後與韓國隊的比賽就成為了生死戰，打輸就會立即淘汰，因此在勝出的一刻，我甚至有一種夢想成真的感覺，沒想到自己會有機會，在羽毛球以外的界別，代表香港出戰世界賽，不單可以前往亞運村，又能夠親身體驗大型比賽，是十分難忘的經歷。」

「我認為要麼完全不打，要麼盡全力做，否則就只是玩耍。」為了再次進軍亞運，Gugu最近開始了高強度的電競訓練，但今屆亞運電競足球的遊戲，由原有的PES換成了FIFA，令他需要更多時間適應，他說：「對我來說，適應新遊戲就像是跨越一種高山，為此我編了一些訓練計劃，每天抽一定時間練習，可是最近我也覺得自己停滯不前，反應開始不夠快，不知道是我不夠熟悉這隻遊戲，還是我本身反應不夠，幸好我每日都會打羽毛球，而羽毛球是最快的運動，所以也可以訓練反應。」Gugu認為，要成為電競運動員，除了要天生反應快，同時亦要有想像力，因為很多時要破解或者勝利，就是要做別人意想不到的事，「但最重要其實是自律，始終電競運動與一般家長的認知不同，很多人都不會視這為職業運動。」

對電競選手來說，保護眼睛是相當重要的一環，Gugu的視力本身沒有太大問題，所以很少接觸眼鏡，直到在驗配蔡司鏡片之後，才知道鏡片原來有很多不同功能，他說：「當時視光師仔細地向我提問，嘗試了解我的日常生活習慣，再為我挑選最適合我的功能，例如減少螢幕發出的干擾性藍光，幫助我解決數碼視覺疲勞；根據眼鏡配戴參數進行優化的鏡片，提供更廣闊清晰的視野等，所以現時我恆常訓練都會戴着蔡司鏡片的眼鏡，令我可以加強反應速度，突破自己爭取達成目標。」