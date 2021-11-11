港日米飯主題店　隨時開飯

香港人以米飯作主食，除了白飯，各式各樣的配搭都有。近日有以米飯做主題的餐廳開幕，除了以港式口味作主題，亦有日本過江龍店攻港，讓簡單的一碗米飯，都可以變得更好食。

東京蛋包飯

香滑軟熟的日式蛋包飯，老少咸宜，將於11月12日登陸尖沙咀的日本蛋包飯專門店「グリル滿天星」，這間於1978年在日本東京開幕的日式洋食餐廳，講究蛋包飯的「蛋」、「飯」和「汁」，每份會選用3隻蘭王蛋，配蝦、帶子和青豆製作，香滑鮮味。米飯加筍、洋葱、粟米及冬菇等食材，和秘製雞湯一起煮完再烤焗。至於醬汁有蛋包飯汁、日式肉汁和咖喱汁選擇。除了肉汁漢堡扒、炸蝦、咖喱和吉列豬扒等口味的蛋包飯外，因應香港分店還有特別設計的蒲燒鰻魚蛋包飯、日本鹿兒島A4 和牛西冷和美式龍蝦包供應。甜品方面，有4款口味的日式梳乎厘班㦸、紫薯窩夫和士多啤梨奶昔等選擇，吃完飯來口甜品，分量剛好。

升級碟頭飯

趕時間的話，隨便在茶餐廳來個碟頭飯或炒飯又一餐，但其實看似普通的碟頭飯，也可以升級。早在8月尾於牛頭角開業的炒飯專門店金飯館，以香港風味的碟頭飯和炒飯做主角，不過食材和做法全面升級，講究得多。如即點即炒的椒鹽豬扒飯，豬扒用秘製醬汁及蒜蓉汁醃4小時，經按摩後再炸，配合用泰國米的炒飯，惹味香口。另外還有鮮味的乾坤金窩蟹粉炒飯、香濃的沙嗲牛肉配燶邊蘭皇雙蛋飯、脆皮牛腩飯和黑松露帶子炒飯等選擇。除此之外，餐廳亦有白灼厚切黃沙豬膶或三寶（水魷魚、牛柏葉及豬皮）等小食供應，用來配炒飯品嘗，錦上添花。