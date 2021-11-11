靈敢侶情：不客氣教室

自幼已沒大志，從未想過做生意，但如今我竟創辦了教室，人生的確奇妙。

教室創辦至今已2年多，首年半我都受抑鬱和驚恐症困擾，後來康復了不少，亦已不再怕見人，便開始思考要跟學生建立怎樣的關係。

我們之間有一個私人群組，平日我會開Live和發帖，他們又會貼製成品照。過去，我雖然會在群組內說私人事，但都只停留於敍述式，康復中途，我學習說出情感上的想法，當他們知道內我的內心世界之後，我們的距離拉近了不少。

跟他們，不像師生、也不像主客。師生，會互相尊重，但我們基本上都不會，每次我們說笑，都恍如沒有界限的，他們會笑我弱智又計錯數，我又說他們做蛋糕時雞手鴨腳，說完了，大家狂笑，都不會放在心裏。

主客，都是客客氣氣的，但我們同樣不會。有次上課，我們聊到拆天般吵，我就用手拍枱裝兇罵他們，他們不但未有反感，還笑着說：「拍咁大力你隻手唔痛咩？」

雖然，我們甚麼都不像，但我們的感情，比一切都更深厚。近日，教室印製首個購物袋，他們第一件事詢問的，不是「要不要付錢」，而是「一人可以買幾多個？」問完了，還千叮萬囑：「你計清楚條數，唔好又收錯錢呀！」

人與人之間，可以很疏離，但無論我的心情有多壞、情緒有多痛苦，我仍然相信人是善良的。因為相信，我打開心窗讓他們進來，而善良的他們，亦以最大的包容和關心去接近我。在文章開首，我說從未想過要做生意，而在教室開業之後，我甚至打算做完一份租約便算，但如今，我變得很珍惜這間教室，因為，這是我們的小天地，與世無爭，閒人免進，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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