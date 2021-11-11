Aspire Vero環保先鋒　預載Windows 11登場

Windows 11於上月正式推出，各位想玩新系統，除可購買能夠免費升級的Windows 10電腦外，也可直接入手預載Windows 11的新電腦，日前推出的Acer Aspire Vero便是其中之一。此機最大賣點是環保，機身及鍵帽用上大量可回收的PCR塑料打造，而且搭載了最新第11代Intel Core處理器，高性能的同時為保護環境出一分力！

應用再生塑料

Acer稍早發表全球Earthion計劃，承諾於2035年實現使用100%再生能源。Aspire Vero正正是Earthion系列推出的首款產品，也是第一部以環保永續為概念的筆記型電腦。它所使用的PCR塑料即是回收樹脂，環保兼具持續性，此機從頂蓋到底蓋，以至屏幕邊框和操作表面均採用30%PCR物料，鍵帽也由50% PCR製造。而為了方便回收，螺絲亦選用標準大小，而且機殼並未塗上油漆以減少VOC排放，令火山灰機身的它帶有一種原始感覺，摸上手更有凹凸磨砂觸感，非常特別。

按鍵宣揚環保

屏幕及鍵盤的設計亦饒富心思，前者內置15.6吋FHD IPS Mercury free面板，並採用特殊屏幕轉軸設計，打開同步墊高電腦機身，為用家提供更符合人體工學的視覺體驗。鍵盤則將數字鍵與方向鍵融為一體，既省位又方便輸入數字，另留意R鍵與E鍵的英文字母以鏡像方式呈現，藉此宣揚3R(Reduce、Reuse、Recycle)的環保理念。它的觸控板面積夠大，支援多指操作，同時左上角設有指紋識別器，登入或認證皆十分方便。

中上硬件配置

硬件方面，它提供Intel Core i5-1155G7或Core i7-1195G7兩種處理器配置，同樣備有Intel Iris Xe顯示晶片、1TB M.2規格SSD硬碟及8GB+8GB DDR4記憶體，性能中上，足以應付打機、剪片等需要。另外，它配載Wi-Fi 6、一個USB Type-C、兩個USB 3.2連接埠、一個HDMI 2.0輸出及一個3.5mm耳機介面，完全符合Desktop Replacement要求，充飽電可行9.5小時，大芒筆電中算是長氣！

Windows 11有乜唔同？

新系統作為Widows 6年來最大的一次改版，設計與聲效比以往現代化和美觀整潔，「開始」功能表移至中間位置，並與雲端和Microsoft 365無縫連結，可查閱近期在不同裝置開過的文件檔案。Microsoft Teams聊天功能如今整合至工作列，另可透過Snap Layouts和 Groups等功能，在同一畫面同時處理多個任務。全新Microsoft Store匯聚了程式、遊戲、節目和電影，並提供DirectX12 Ultimate、直通儲存及Auto HDR等技術，藉此優化遊戲的顏色亮度兼減少加載時間。最後，新系統還對速度、效率進行了提升，並改進了觸控、觸控筆和語音輸入體驗。