【營事檔案】雪耳桃膠糖水　滋潤少甜

糖水不外乎是楊枝甘露、芝麻糊、紅豆沙及芝麻湯圓等等，想健康一些就會選擇番薯糖水或者雪耳木瓜。雪耳配木瓜這個滋潤配搭，向來都受大眾喜愛，要是想試多些不同的選擇，不妨試吓用桃膠。

雪耳 含植物性蛋白質

先提提雪耳，它是真菌類的一種，有着「平民燕窩」的美名，可見它的營養價值不容小覷，而且價錢比起燕窩相宜。雪耳含有植物性蛋白質、膳食纖維及多種微量礦物質，硒就是其中之一。硒具抗氧化的功用，因此可以保護細胞免於自由基的侵害，延緩衰老。建議成年人每日攝取40至55微克左右的硒，除雪耳外，茅屋芝士、雞肉、糙米及冬菇等都有豐富的硒。每一百克雪耳含有約5克膳食纖維，有效促進腸道蠕動及有助排便。另外值得一提的是，雪耳的濃稠感正是來自其植物性蛋白質，可以幫助成長及肌肉收復。

桃膠 膳食纖維豐富

桃膠是一種淺黃色的透明固體，其實是天然樹脂。桃樹會自然分泌出黏液，或者受傷從傷口中產生的黏液，就是桃膠。桃膠同樣含有豐富膳食纖維及植物性蛋白質，因此桃膠及雪耳這個糖水組合除了滋潤，還可以改善便秘。不過，消化能力較弱或患有胃病人士應注意食用，攝取過多纖維會引起胃部不適。

【雪耳桃膠糖水】(2-3人分量)

材料：

雪耳 1隻

桃膠 半碗

紅棗片 少許

羅漢果糖 30克

做法：

1.隔晚先將雪耳及桃膠用水浸發。

2.把桃膠中的黑色雜質去除，備用。

3.雪耳去除根部，撕細後備用。

4.將雪耳、桃膠及紅棗片加入水中，以中火煲煮大約30分鐘。

5.最後加入羅漢果糖調味即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。