獨自生活︱林欣彤無聲勝有聲　張天賦唔見得光

林欣彤（Mag）及張天賦（MC）早前為「黃Viu煲劇平台」節目《同煲同BLOW》任嘉賓，當談到韓國綜藝節目《我獨自生活》展現多位韓國藝人的生活實況，剛好Mag與MC也早已搬離家裏自住，名副其實亦是「我獨自生活」，Mag表示：「我好鍾意透過節目睇吓韓國明星嘅屋企，有啲屋真係超靚，同埋有啲Artist一瞓醒就已經好靚仔靚女，仲記得其中有個明星一起身就曬太陽，要即刻戴副太陽眼鏡。」至於MC透露因為家庭原因，早在16歲時已搬出來住，更自爆有獨居「怪癖」：「我其實做好多嘢都鍾意熄燈做，沖涼、食嘢都會熄燈，我好享受喺漆黑嘅環境中生活，感覺會自在啲，而且空間感都會大啲。」MC鍾情於「無光」下生活，至於Mag則喜歡長期靜音的「無聲」生活，她說：「反而我鍾意成間屋都靜得好緊要，有時我媽咪嚟到都睇唔過眼，叫我開吓電視、播吓歌。」

提到綜藝節目，不得不提兩位唱得之人都是透過歌唱選秀節目而入行，Mag原來一直也有密切留意同類型節目，當中韓國《LOUD》的參賽者更令她相當震憾：「參賽者大多都係十幾歲已經好勁，真係大開眼戒，我喺到諗點解我細個唔係咁嘅？」提到她2010年參加《超級巨聲2》一炮而紅，她說：「其實當時唔係想靠呢個途徑入行，嗰時覺得做歌手嘅距離係極遠，只係有個朋友叫我參加就試吓玩啦。」無心插柳柳成蔭的故事也適用於MC的入行經歷，憑《全民造星II》出道的他坦言：「我當時都係覺得出道做歌手呢件事係好遙遠，因為唔似見工咁有個正式途徑入行，

當時心態純粹係玩吓，點知一步一步好好彩地入到行。」