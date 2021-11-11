男人最痛！Anson Lo被安全繩勒實下體：依家復原晒！

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）及柳應廷（Jer）今日（11日）錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，他們表示之前已以此組合上節目唱歌，今次就會合唱3首歌。Jer表示今次主題是成長：「好有共鳴，諗番當年《全民造星》嘅舞台。」問到哪方面成長了？Anson Lo即笑言：「最大成長係容易被人話攰、不在狀態咁，媽咪話捱夜容易殘，中學嗰陣都唔覺，但呢3年皮膚差咗好多。」Jer即笑言這些成就了他們的歲月痕迹：「魚尾紋愈嚟愈勁，但呢啲都成為經歷，可能令唱歌會好聽啲。」

提到Anson Lo在節目《神的女主角》配戴安全繩爬高時被勒實重要部位，經歷男人最痛的他笑言：「依家復原晒啦，係幾個月前嘅事，都過咗去，嗰陣工作人員話可以勒緊啲，但我選擇相信自己放鬆啲。（下次仲想唔想接受呢啲挑戰？）雖然我驚青，但我絕對願意接受挑戰，今晚嗰集仲要係捉魚，我直情係失控。」

連踩69個鐘

講到隊友呂爵安（Edan）在社交網自爆連踩40小時，Anson Lo就說：「見到佢做足40個鐘都好辛苦。（你之前連踩70個鐘嘅紀錄未被打破？）暫時未，我嗰陣係69個鐘，不過都唔關事，係諗起自己之前年中嗰陣都係咁，都捱過咗。」Jer則謂剛在化妝間見到Edan，笑指對方很精神，做自己喜歡的事就不會攰。而講到Anson Lo正與Edan及毛舜筠拍戲，他透露已煞科，又笑言兩子戲中個性與現實完全相反：「平時Edan好Hyper，但戲中佢好沉實，而我喺戲中就Hyper，現實中我就係斯文。」