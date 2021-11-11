本日日本：以為在淥杯麵，點知竟然係……

之前曾經介紹過，為紀念日清合味道杯麵（Cup Noodle）誕生50周年，寶島社於9月推出了一本附送合味道造型小手袋的《CUP NOODLE 50TH ANNIVERSARY BOOK》，火速成為了網絡話題。而該社再接再厲，於12月13日會推出《CUP NOODLE 50TH ANNIVERSARY CUP NOODLE加濕器BOOK》，此書的賣點莫過於會附送合味道型加濕器！分別有原味及海鮮味（Seafood）兩款設計，加濕器採用micro USB電線充電，高12.1cm、最大直徑為9.6cm，Size基本上跟一杯合味道杯麵相近。操作亦十分簡單，只要倒入水後按着開關，就會於蓋的開端位置冒出蒸氣，感覺就像正在泡杯麵般，為房間加濕之餘，更絕對令人產生想去淥杯麵的衝動！而此加濕器屬不會發燙的超聲波型，令使用時更為安全。此書每本售2,189日圓（約HK$149），於12月2日起在日本7-Eleven更會有此書的特別包裝版本「special package ver.」發售，現可於寶島社官網及日本多個電商平台預訂。