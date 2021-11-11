兩個仔輪住病勁心痛　陳凱琳睇鄭嘉穎新劇爆喊

藝人陳凱琳今日（11日）現身尖沙咀Mira Place出席《Jingle All the Rail》聖誕亮燈儀式，對現場聖誕水晶球裝飾愛不釋手，她表示每年最期待就是聖誕：「可以同朋友玩交換禮物，又可以整蛋糕畀屋企人食。（會唔會帶小朋友出去感受吓氣氛？）有諗同囝囝去Staycation嘅，又會同佢哋行街睇吓聖誕裝飾兼打卡。」她指朋友開設了甜品工作坊，會帶大仔去整曲奇：「之前佢太細，怕佢入廚房會整親，依家兩歲幾比較放心，自己親手整係唔同嘅，人哋會食到你份心意。」

早前大仔疑出牙發燒，令她十分擔心，她說：「後尾先發現原來係有炎症而發燒，嗰個星期我直情冇心機做任何嘢，最慘佢啱啱好番就到細佬發燒，因為佢哋一間房所以傳染到，嗰個星期感覺好似成個月咁長。（係咪冇心情睇老公鄭嘉穎套劇？）我同佢講囝囝好番，我可以放鬆吓，點知一睇佢套劇又喊過，我哋平時可能都係面對啲小朋友傷風感冒，但嗰啲嗲哋媽咪每日要面對嘅嘢，佢哋好偉大。」問到睇老公拍劇自己會否戲癮發作？她表示都想，但要照顧家庭沒有時間，她說：「每晚追佢套劇都幾過癮嘅。（老公做成點？）做得好好，可能佢做咗爸爸後對小朋友份真誠，同佢哋嘅溝通表達都好自然。」