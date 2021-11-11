時令蟹饌　愈食愈精彩

秋冬是不少食材當造之時，尤其是蟹，而踏入農曆十月更是大擦大閘蟹公之時，故不少餐廳紛紛推出以大閘蟹公為主的蟹宴，當中有令人驚喜的和式冰火蟹宴、又有名廚創意佳餚，仲有酒店餐廳推出大包圍懶人餐，唔使自己郁手拆蟹，可以一次過品嘗到大閘蟹、松葉蟹、毛蟹同花咲蟹的肥美鮮甜好滋味呢！

和式鐵板冰火蟹餐

中式大閘蟹大家絕不陌生，那和式鐵板大家又食過未呢？位於佐敦的樂Teppanyaki由11月17日起至12月17日推出全港首創的9道菜「和式鐵板冰火大閘蟹餐」（1人前，每日限量供應10份，建議預訂），嚴選來自江蘇大閘蟹公，仲要隻隻足8両重，配合多種上乘食材，炮製出冰鎮醬漬大閘蟹、火燄蟹粉甲羅燒、蟹粉香煎巨型花膠扒、蟹粉葱花蛋炒飯等。主角當然是8両重冰鎮醬漬大閘蟹喇，每隻均飽滿爆膏，分量十足，師傅以先蒸後漬方法炮製，以大吟釀清酒、檸檬、柚子、花椒等秘製的醬汁浸泡，令全隻蟹都入味得很，仲要甘鮮帶甜，還令蟹鮮層次得以提升。所謂的冰火，冰指的是凍食冰鎮醬漬大閘蟹；而火，則指火燄蟹粉甲羅燒，將餐廳招牌菜改良而成，用上富海水甘香味的日本松葉蟹膏、牛油炒紫洋葱、大閘蟹蟹黃同蟹肉，用料相當豐富，配搭多款日式食材，帶來濃郁鮮香的口感與味道層次，加上席前注入火燄特效，交織出華麗視覺效果，夠晒搶Fo；餐廳還以期間限定8折優惠益老饕，自認是大閘蟹迷的又怎可以錯過呢？

名廚驚喜創意佳餚

由名廚李文星師傅坐鎮的人氣名店卅二公館素以精緻現代中菜而名聞遐邇，早前李師傅就用上時令大閘蟹於即日起至12月15日期間推出時令大閘蟹套餐菜單（可額外配餐酒），菜式有蟹粉小籠包、蟹鉗山楂凍、蟹粉燴天堂果、清蒸原隻6両大閘蟹、紅燒肉、蟹斗焗魚米等；甜品有兩款，分別是薑味啫喱豆漿雪糕及豆沙軟糍，同樣精彩。菜單加入不少創意及本地食材，好似主菜之一的蟹粉燴天堂果，就用上元朗農場出產的本地天堂果，大大提升大閘蟹鮮味。不要錯過的除了6両重大閘蟹外，還有創意滋味菜的「蟹斗焗魚米」，將魚切成米狀小塊後釀入蟹蓋焗至金黃色澤，重新演繹了非常受歡迎的傳統上海時令美食，令人食指大動。此外，今年再度推出去年人氣熱捧的「蟹粉葱油麵」，麵條掛滿惹味葱油及甘香蟹粉，加上煙韌彈牙的質感，令人回味。

性價比高蟹盛宴

懶得自己動手拆蟹？帝京酒店Lion Rock於即日起供應至11月30日的「蟹の鮮味」和食套餐絕對是大家杯茶。大廚選用多款時令肥美蟹來入饌，包括松葉蟹、花咲蟹、毛蟹，以及大閘蟹，炮製出午市8道菜套餐和晚市10道菜套餐。蟹饌有柚子胡椒松葉蟹伴最中餅、根室花咲蟹肉豆腐、味噌蟹膏甲羅燒、蒸北海道毛蟹、大閘蟹肉梳乎厘伴黑糖薑茶及雲丹蟹肉炒飯，還有三點刺身盛合、照燒A4鹿兒島和牛「薩摩牛」肉眼、利尻昆布湯豆腐及甜品的薑汁雪糕。精彩的大閘蟹肉梳乎厘伴黑糖薑茶，將4両半重的大閘蟹清蒸後起膏拆肉，蟹膏加入雞蛋打成泡泡，之後放入蟹肉焗成金黃色澤的梳乎厘，入口輕盈綿密，充滿蟹膏甘香氣息，齒頰留香。推介菜之一的是蒸北海道毛蟹（晚市套餐供應），肉鮮膏豐又甘香，清蒸後拆肉，與香濃蟹膏拌勻以毛蟹蓋盛載奉客，目測分量非常多，相信有半隻蟹分量左右，以不用千元的價格而言，性價比非常高。