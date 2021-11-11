李克勤為仔仔推內地Job返香港：唔想兩個仔唔認得我

歌手李克勤今日（11日）現身電視城為台慶綵排，屆時將獨挑大樑獻唱經典金曲。剛從杭州返港兩星期的他，透露因飯局不斷，故已增磅3、4磅：「我離開香港4個月，好耐冇見朋友，預計11月有廿幾個飯局，再加上太太生日，下個月就到我生日，所以要勤力啲做運動。」

問到可有恭喜老友曾志偉榮升無綫總經理？克勤笑指對方公務繁忙，暫未與對方敍舊。問到是次台慶演出，是否對方親自邀請？他笑說：「唔係講呢啲嘅，佢咁位高權重，我同無綫都有多年感情啦！」對於早前於內地節目搞喊譚詠麟，他搞笑的說：「可能我啲普通話流利咗，其他都係講番大家以前嘅經歷，由我係佢粉絲開始，之後成為好朋友，再到『左麟右李』，中間發生咗好多事，可能我講得好，感動到佢。」

而今次內地之行，克勤坦言收穫豐富，問到是否豬籠入水？他笑說：「我唔計呢啲嘢，做咗一季《中國好聲音2021》導師好有挑戰性，好難得做完香港同類節目，再緊接喺內地做，心入面係有比較，從中我亦學到好多嘢。」問到賺錢是否給太太盧淑儀再投資買樓？他說：「我唔計呢啲，都係為小朋友將來着想。（之後會繼續返內地？）如果我唔係要返嚟，一路喺內地都有工作，但我係有屋企人，唔想兩個仔唔認得我，所以每年去一次幾個月，所以出年睇吓咩節目，睇吓有冇人再搵我。（今次返嚟啲仔有冇唔認得你？）星期六、日咪會理吓我囉！」