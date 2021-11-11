欣宜渴望雪卵搵老公生B　黃淑蔓想晒比堅尼打喪屍

歌手鄭欣宜（Joyce）跟剛從英國回來的黃淑蔓（Feanna），早前上黃丹儀和樂手李健宏（KB）支持的音樂節目《Music Panda》首次玩合唱，才廿歲出頭的Feanna，笑言自細就聽Joyce的歌長大，《女神》更加是唱K必點之選，令Joyce又好嬲又好笑。今集以成長為主題，2人邊唱邊談，由入行講到未來，Feanna提到失戀受情傷的經歷，Joyce渴望有個聽話老公錫到燶，更笑言要即場借雪櫃來雪卵。

最想25歲前開紅館騷

Joyce及Feanna都是年輕時便入行，也是經歷一邊讀書一邊工作，Feanna入行6年，過去發展歌唱事業同時兼顧學業，坦言幾辛苦。Joyce好記得在加拿大讀書時，試過因為狗仔隊跟入學校偷拍，感覺冇安全感及困惑。兩人都感恩身邊的老師和同學都諒解，視她們為「正常人」看待。她們亦大談夢想，如果要「致未來的我」，Feanna表示早已經達成了歌手夢，她謂當下最想的，就是25歲前登上紅館，KB取笑她不用等到25歲，笑說：「依家就去得，就坐巴士去紅磡。」至於Joyce給未來10年的自己，直言要搵到好老公，要無限生仔。

節目中唱到Joyce的《先哭為敬》，Feanna說以前並非眼淺的人，對上一次流淚，就是分手時喊了好多場，她說：「失戀自虐去唱K，點了吳雨霏的《告白》和《逼得太緊》，一路唱一路喊。」KB問Feanna是否認識《逼》的作曲人黃丹儀？Feanna竟然有眼不識黃丹儀。除了分手會喊，Feanna感動時都會喊，她透露近來拍攝電影，經常被導演搞喊，她笑說：「導演人面獸心，日日整喊我。」講到拍電影，Feanna笑言想着比堅尼來打喪屍，Joyce就表示想演喪屍，認真一拍即合！