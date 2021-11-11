Anson Lo點評女拍檔　爆蘇皓兒鮮為人知一面

人氣男團成員Anson Lo（盧瀚霆）與蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）主演電影《假冒女團》將上映，Anson Lo指完成該片後，令他對演戲更有興趣，並想向這方面發展，他說：「無論是電影或電視劇，有幸參與到人生首齣電影，確立自己真的很喜歡演戲，如果以後還有機會演戲，任何角色都想試，無論奸角或不同角色性格都好。」

確立演戲方向，始於接觸到是次監製黃永峯（Charlie），Anson Lo說：「我第一次認識監製Charlie，亦是第一次合作，覺得他是個很貼心的人，基本上每天收工都會收到他的短訊，問候我今次拍攝如何，感覺如何，他是個很細心的人，我拍攝時的一舉一動他亦會看得緊，會事後提點我拍攝時的眼神或小動作，他很關心演員的心理質素，很多時我們緊張，或不懂處理時，監製也會安慰我們，當我們的心靈治療師。」

男團跳進女團

由男團跳進女團的Anson Lo，今次與多位女演員合作，對他來說是很多啟發性，他說：「Chloe給人感覺很斯文，之前拍戲時已認識她，大家一起上彭秀慧老師的戲劇堂，當時已覺得她是個斯文、細心的女生，經過拍這齣戲後，發現她也很喜歡玩，她喜歡自嘲，鍾意取笑我們一些小動作，都是我以前沒見過的。」

至於新人陳紫萱，Anson Lo則表示：「紫萱是一位很有禮貌的女孩，我看着她就像看到緊張的自己，我去到陌生的環境，跟工作人員第一次見面，都有忐忑不安的感覺，大家都明白新人的緊張，紫萱有感性一面，她很認真對待劇本，在她身上學到很多。」