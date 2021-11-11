七師傅加持！AGA紅館騷有望順利舉行

歌手AGA（江海迦）將於明年1月底舉行處女演唱會，經歷過改期，加上早前身體抱恙，克服重重波折終於圓夢踏上紅館舞台。她的恩師監製舒文，特意請來堪輿學家七仙羽指點迷津，從兩款演唱會海報之間挑選，原來舒文當日的衣着，原來都有玄機。

舒文問到AGA每次開騷都遇上天氣問題，七師傅搞笑回應：「係關天文台事嘛，AGA要同天文台台長打好關係，如果台長係佢男友，就自然開騷，唔會打風啦！」兩款演唱會海報，一款是AGA身穿紅色長裙正面看鏡頭，另一款是身穿藍身長裙的她側望，師傅直言前者比較好，她解釋說：「藍色嗰張側住頭，廣東話有一句『窒吓窒吓』，紅色裙嗰張霸氣好多，好似塔羅牌上嘅女皇咁！」

問到演唱會成續，七師傅表示門票銷情一定理想，更利用周遭事物與舒文衣着去預測，她說：「你（舒文）件衫上面有『DEAD』，即係先死而後生，然後長出粗壯嘅樹幹，枝葉向四面八方咁生，啲人一定會攀山過海嚟睇！」舒文亦搞笑說：「咁過山當然係大老山啦，過海就過維多利亞港啦，大家都要搭車嚟嘅。」

「師傅愛你」

七師傅最後更用「師傅愛你」為AGA加持，AGA得知後表示多謝對方說：「希望今次開紅館騷唔會打風啦，承佢貴言，多謝佢嘅祝福！亦都要多謝舒文，因為知道佢平時唔睇風水，今次為咗我呢個演唱會海報去搵師傅，所以好感恩。好期待演唱會，亦希望到時請到七師傅嚟睇啦。」