Gin Lee獲歌迷開展覽　姚焯菲當炎明熹係老師

歌手李幸倪（Gin Lee）、江海迦（AGA）、連詩雅、泳兒、姚焯菲（Chantel）、菊梓喬等，今日（11日）為《萬千星輝賀台慶》綵排舞蹈，Gin Lee透露忙於為新歌MV排舞，將首次學習新舞蹈，大呼舞步困難，故現時每日勤於練習，問到可有跳舞底？她說：「我唔係由細跳到大，但手腳都協調嘅。跟住12月17日會有個音樂會，係答謝歌迷10年嘅支持。」談到今日乃出道10周年大日子，Gin Lee表示歌迷為她舉辦展覽會，內裏有多年來的剪報、海報及靚相等：「我都抽咗2個鐘去睇，又同歌迷傾偈、合照。」

而因疫情令紅館演唱會兩度延期的AGA，則表示終定於明年1月舉行：「到公布嗰刻我先覺得係落實，呢兩年嚟不斷改Rundown，覺得終於夢想成真，最開心係爸爸、媽咪會喺澳洲飛嚟睇，12月嚟香港隔離先，爸爸喺我音樂路上好重要，之前佢有機會成為歌手。（爸爸會唔會上台？）佢唔肯，話太大壓力，又要減肥，所以做觀眾就算，不過佢用半年時間整咗支結他畀我，到時我會帶上台。」

新歌超過100萬點擊

姚焯菲透露台慶當晚至少有2項表演，故放學後不施脂粉便匆匆趕來排練，幸好只是唱歌跳舞，難度不大。談到其新歌《原來談戀愛是這麼一回事》於網上錄得超過100萬點擊，她爆料表示：「我覺得係Daddy、媽咪撳咗好多次，有次我拎Daddy嘅電話聽歌，一開個網上平台就係我首歌。（日日聽？ ）嫲嫲都係，仲有粉絲。（有冇聽埋炎明熹首歌？）梗係有，佢點擊多啲！（驚唔驚又將你哋做比較？）兩首歌風格都唔同，各有各好。（想唔想合唱？）都想，雖然比賽時合唱過，但佢有教我好多嘢，音樂上會畀意見我，令到成件事好好。（佢係你小老師？）都係㗎！」