新海真紀　G奶外賣妹

送外賣係一行幾辛苦嘅職業，一嚟要四圍頻撲，二嚟要分秒必爭，而且好天就曬、落雨就淋，遇着啲麻煩客更加要受氣，難怪以往多數係男人擔任。不過，喺日本，有唔少後生女加入美食外賣員嘅行列，好似今期「世界Cup」主角新海真紀，就係一位索到爆嘅外賣女！

被男客纏擾

喺日本，每年都有好多寫真女優出道，各有不同背景，好似近期人氣急升嘅橋本萌花，係一位大企業家嘅千金小姐，但決定自食其力，完全冇諗過靠屋企，仲走去做美食外賣員添！同樣係新紮寫真女優嘅新海真紀，同萌花一樣做過送外賣，兩個人嘅樣貌同身材更加係不相伯仲。據真紀表示，當初之所以走去送外賣，純粹為搵食，但因為個樣生得靚，喺交收食物時，成日畀男客人纏住，問佢攞聯絡方法，又話想請佢入屋一齊開飯，有幾次仲嚇到佢放低食物就即刻飛奔走人。

選美入30強

今年23歲嘅真紀，擁有一副美人胚子，又略帶成熟韻味，個樣同氣質拍得住姊系寫真天后森咲智美。真紀喺2013年開始做模特兒，之後陸續加入過好幾支美少女組合，好似P.IDL、BYME同Sacred maiden，呢幾支組合唔好話香港人，就算喺日本都唔係咁多人認識，所以佢嘅演藝事業一直冇乜起色。幸好阿妹識得轉跑道，喺寫真界方面發展。事實上，上圍有一對激凸G奶嘅真紀，身材弗到爆，無論換上水着抑或內衣都好有睇頭，擺明啱食寫真女優呢行飯，所以成績相當好，上年參加選美活動「Gravure-next 2021」就獲得審查員特別獎，今年參加「Miss FLASH 2022」更成功打入30強行列！