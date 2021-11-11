林家棟垃圾堆拍戲嗌Enjoy：滿足到新鮮感

由影帝林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之主演，鄭保瑞執導的電影《智齒》，除獲邀參加多個影展外，幕後團隊亦得到不少殊榮，成為本年度於海外勇奪最多獎項的港片，影帝林家棟亦憑電影獲提名《第十五屆亞洲電影大獎》，角逐「最佳男主角」獎項。

談到拍攝感受時，林家棟笑稱好享受：「有幾可有咁傻嘅戲出現？個導演又夠癲，哈哈！」他表示很高興能夠參與，但到正式拍攝時卻令他內心矛盾：「第一日拍天橋底追逐，拍足3日畀啲防滑沙磨爆咗幾條褲，之後另一組喺土瓜灣等拆嘅舊樓拍，06化妝、07開始鋪垃圾、08灑水，本來都冇乜嘢，但搞到正午先開始拍，啲垃圾又濕又正陽光曬住，嗰陣味真係呢！係辛苦嘅，不過我又Enjoy喎，因為好少機會做啲咁嘅嘢，滿足到新鮮感。」

嚴峻環境下拍攝，對演員體力及狀態絕對是一大考驗，導演鄭保瑞指戲內垃圾全是由冷飯菜汁及濕布自製而成，本身絕對衞生。問到如此嚴苛環境會否影響演繹，家棟打趣説：「導演要求質感嘛，佢Enjoy我Enjoy囉！哈哈！（多唔多受傷？）實有，不過成件事係過癮嘅，因為只有戲入面先可以去到呢啲地方，現實生活唔會有。」而問到對獎項信心，他坦言有提名已經好開心：「我今年最開心就係部戲出嚟有掌聲，夠㗎啦，能夠拍到部有質素有掌聲嘅戲，今時今日唔容易㗎。」

電影獲如此佳績，鄭保瑞表示有點意料之外：「最初冇特別諗過，只係單純想拍一部唔同啲嘅電影，經歷咗好多困難同長時間，到部戲終於面世，有好評、家棟有提名、工作人員攞到獎，係開心嘅。」他指由於想盡量貼近小説中的世界觀，因此於場景及道具上亦花盡心思：「港產片大家由細睇到大睇到熟晒，所以想向觀眾呈現一個環境惡劣同比較混亂，似是而非，未睇過嘅香港。」因此電影中如警察制服、警車等等亦經重新設計，亦找來幾個當時即將清拆，富有特色的地方如觀塘裕民坊、土瓜灣舊樓等作場景，他慨嘆雖然可惜，但社會要發展，清拆亦無可避免，惟有用電影世界將它們保留下來。

髮型：梁佇鳴Alex @Salon Nova

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