群嬌登場　爭住食肉腸

後宮三千係唔少男士嘅夢想，但喺現實生活好難實現，惟有通過睇片嚟得到滿足。事實上，群戰戲一向係美國四仔嘅主流題材之一，而今次帶嚟嘅3套作品，更加係精彩絕倫！

自肥之作

群戰唔一定要人數眾多，最緊要戰況激烈，呢套由Jules Jordan Video推出嘅《Hot as Fxxx #3》，絕對符合呢個要求。影片由型男脫星Manuel Ferrara自導自演，女星陣容則包括Anna Claire Clouds、Tru Kait、Madison Spears同Caitlin Bell，佢哋分別代表青春、輕熟、成熟呢3個年齡層，仲要係個個都身材激凸。據Manuel表示，每位女星都係自己鍾意嘅類型，每晚半夜都會拎佢哋嘅作品嚟欣賞，難怪唔少觀眾都話佢呢鋪擺明自肥。

全場見紅

紅色象徵危險，亦代表熱情，好似由Adam & Eve製作嘅《Red Hot Lust》，就係一套激情四射、以群戰戲為主要演出項目嘅佳作。先睇吓演出陣容，有Whitney Wright、Misty Stone、Cristi Ann等5位以戰鬥力非凡嘅脫星，都幾夢幻吓。為咗配合影片嘅紅色主題，呢班脫星會以全紅戰衣登場，連內衣褲都係紅色，視覺上夠晒火辣！當中以Cristi Ann嘅演出最得筆者歡心，事關佢唔止擁有激凸上圍，嗰個38吋豐臀更加係啪啪有聲，可為觀眾帶嚟無比官能刺激。

制服誘惑

群戰戲本嚟已經好睇，加埋制服誘惑，足以令官能刺激倍數提升，講緊係呢套由ATKingdom炮製嘅《Real Amateur Nurses POV #2》。由Alexia Anders、Lilly Bell、Paris White等6位脫星演出，睇片名就知佢以真素人、護理制服Cosplay加全程主觀鏡頭為賣點。尤其係後者最令人期待，畢竟以主觀鏡頭拍攝群戰戲，係好高難度，因為一班女星要全程對住鏡頭擺甫士、做動作，男脫星更加要全程就住鏡頭嚟演出，呢份誠意已值得捧場。