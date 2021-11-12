【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月初八甲子金除日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、會友

忌：出財、開倉、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、4、8、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座

面露笑容可收獲好人緣，有助推動事業發展。

金牛座

沒有甚麼事情需要操心，不妨多關心身邊人。

雙子座

愛情運不錯，趁勢約會心儀對象會有好成果。

巨蟹座

財運欠佳，勿投機取巧，否則將惹禍上身。

獅子座

事業運稍遜，要有奮鬥目標，方可重回正軌。

處女座

眼睛是靈魂之窗，須注意休息，好好保護。

天秤座

碰上霉運勿氣餒，理財投資不宜輕舉妄動。

天蠍座

運勢一般，謀事不能逞強，以免自討苦吃。

人馬座

春風滿面，迎來快樂一天，別人都樂意親近。

山羊座

無風無浪，但財運平平，戴翡翠飾物助開運。

水瓶座

生活不太如意，佩戴綠松石手鏈可旺財辟邪。

雙魚座

事業發展遜於預期，謹記不在其位不謀其政！

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 正財旺

（跌）蛇 是非多

鼠

桃花運上升，找機會向心儀對象表白吧！

牛

做事要量力而為，逞強好勝易惹上麻煩。

虎

貴人運強，工作表現佳，易獲上司賞識。

兔

身心狀態理想，應付日常工作游刃有餘。

龍

正財運佳，多勞多得，努力工作勿偷懶。

蛇

易陷入口舌之爭，對事業發展構成阻礙。

馬

是日沖煞，只要心態夠積極，問題不大。

羊

事業一帆風順，各種問題都能輕鬆解決。

猴

心情低落，壓力沉重，做事提不起勁。

雞

慢工出細貨，急於求成有可能弄巧成拙。

狗

工作壓力大，易焦慮不安，勿自亂陣腳。

豬

市場形勢不明朗，做生意切忌盲目跟風。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

海濤之神

古語有云：「未食五月糭，寒衣不入櫳。」這是古代用來提醒人民要注重天氣的驟冷驟熱，不要急於換季節性的衣服。

相傳端午節的由來，是紀念戰國時代的愛國詩人屈原。屈原出生於楚國，羋姓，屈氏，名平，字原，有楚國第一詩人的美稱，留下了千古絕唱《離騷》，最後卻落得投江自盡的下場，人們被他的偉大愛國情操所感動，怕他的屍體在汨羅江被魚群吃掉，於是包了一些糭投入河裏，並在河上划龍舟趕走魚群。

不過，原來在屈原投江前，已經有端午節了，那是舉行圖騰祭祀的節日，而且不但中國人會慶祝，南韓及日本都一樣會，因為古時候，日本、韓國及中國都是以農業為主，農民慶祝豐收，會以划艇、吃糭等活動，迎接多雨水的夏天來臨。

另外，據《荊楚歲時記》記載，農曆五月五日是紀念伍子胥，因他盡忠卻被殺害，及後被棄屍江中，化成海濤之神，所以每年五月五日，當錢塘江有潮起，人們就划艇江上，想見伍子胥顯靈。

換句話說，當有節日要慶祝，我們要好好研究一下其來源，不然人云亦云，到最後連自己所過何節，都不知是甚麼，豈不是貽笑大方。