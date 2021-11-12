《長津湖》狂收68億　楊受成撮合吳京霆鋒再合作

今年全球賣座冠軍、由吳京主演的英皇電影《長津湖》前晚舉行盛大首映禮，政商、演藝界嘉賓雲集，場面墟冚。英皇主席楊受成大讚吳京是演藝奇才，非常欣賞對方，更有意撮合他與同樣為拍戲搏命的謝霆鋒合作，雙雙「打」造經典巨鑄！

英皇電影《長津湖》昨日「雙11」在香港公映，由吳京、易烊千璽及段奕宏主演的新片講述抗美援朝期間一場關鍵的勝仗，電影內地票房已衝破56億元人民幣（約68億港元），成為今年全球賣座冠軍，挑戰同樣由吳京主演、中國電影史最高票房《戰狼2》56.9億元人民幣（約69.4億港元）的紀錄。

《長》片前晚在尖沙咀舉行首映禮，政界、商界、演藝界嘉賓雲集，星光熠熠。儀式更隆重其事，請來財政司司長陳茂波、香港中聯辦副主任盧新寧親臨致詞，隨後聯同英皇集團主席楊受成、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、前全國人大常委范徐麗泰、香港中聯辦警務聯絡部部長陳楓、英皇集團執行董事楊政龍、監製兼導演林超賢及製片人梁鳳英在台上祝酒，預祝票房大賣。

體現家國情懷

陳茂波致詞時表示對《長》片期待中帶沉重，期待電影所講述的這場戰爭，沉重感則因這場戰役犧牲慘烈，「冰雕連」這個關鍵詞已展示視死如歸、保家衞國的英雄氣概。盧新寧則指片中有兩位來自香港，相信當中許多情節、場景及故事都體現了香港電影人的藝術造詣與家國情懷。至於捧場的演藝界包括衛詩雅、泳兒、周勵淇、馬思惠、曾樂彤、許靖韻、陳貝兒及高海寧等。

吳京不斷刷新自己保持的票房紀錄，楊受成大讚他是公認的全能藝人，集導演、監製、演員多個崗位於一身，加上超強叫座力，非常欣賞這位罕見的演藝奇才，期待他能與英皇電影合作，成就更多叫好叫座的出色佳作。他更透露大計，有意撮合吳京與謝霆鋒兩位圈中搏命之人，繼《男兒本色》後再合作：「我們自己製作及發行、陳木勝導演的巔峰之作《怒火》，霆鋒打出超水準。霆鋒雖然不是武打出身，但憑着後天努力及不服輸的精神，一路以來愈打愈好。我覺得他可以是成龍的接班人，是華語動作片的新一代代表人物，我正在積極撮合吳京跟霆鋒再次合作，相信觀眾和我一樣都萬分期待。」

投放資源拍主旋律電影

楊政龍指英皇電影一直向市場輸出不少「說好中國故事」，有叫好又叫座的主旋律作品，包括《建國大業》、《建黨偉業》、《建軍大業》「建國三部曲」系列等，今次能榮譽發行《長》片與有榮焉，英皇電影未來定會投放更多資源拍攝愛國主旋律電影，為廣大觀眾提供高質素觀影享受。《長》片勢如破竹，下集《水門橋》亦已整裝待發，計劃明年春節黃金檔強勢開畫，兩集可望創造史無前例、合共破100億人民幣票房的驚人紀錄，鑄成影壇不朽經典！

3大導演聯手 林超賢冒風雪拍攝險捐軀

電影《長津湖》由陳凱歌、徐克、林超賢3位大導攜手執導，林超賢前晚在首映禮上分享拍攝艱辛，畏寒的他在零下30度連續60日捱夜通宵拍攝，經歷風雪、冰雹及下雨等惡劣情況，當中最難忘山上的戰爭場面，更有工作人員在極端天氣下凍傷，需要截肢。提到3位大導演分工，他說：「陳凱歌導演負責前三分一、我負責中間、徐克導演就負責最後三分一，拍攝每日有幾千人喺現場，壓力好大。」

林超賢在嚴寒下拍攝，試過當場暈倒撞爆額頭，笑言以為自己會捐軀：「拍攝時間緊迫，我直情拍到爆炸，相信我都炸死咗好多人！」對於電影票房衝破56億人民幣，他大感高興，直言成績超出預期，又笑說：「早知就連人工都唔出，投資埋落去！原本安排8月上映，疫情關係押後到10月1日，當然更好，4日已經有20億票房。（攞分紅？）大家幫我爭取吓！老闆話送間屋畀我，不過上次冇要，今次都唔會要。（電影有續集？）係另一個古仔，原班人馬拍攝水門橋事件，希望春節檔期上映。」

衛詩雅踢腿自薦 馬思惠中拳倒地

衛詩雅（Michelle）與師妹馬思惠前晚捧場睇《長津湖》首映，Michelle愛看戰爭片，全因夠緊張刺激，她認為拍爆炸戲比文戲難很多，置身現場一秒也不容有錯，要演員與工作人員的全面配合。記者提議她向林超賢自薦，她笑說：「好多年前同佢自薦過啦，睇嚟要再努力啲，一陣喺佢面前踢吓腿、拉吓筋自薦先，哈哈！」

近兩年為電影減走15磅的她原來保持着每日只吃一餐的收身習慣：「每日淨係食晚餐，下晝就飲杯燕麥咖啡，再配合運動。」馬思惠向師姐取經，但覺得很難做到每日一餐：「因為要拍打鬥戲份，起腳、出拳都要快，唔夠體力出拳嘅時候就冇力度，開工反而要食多少少嘢增肌。」並透露日前拍攝完打鬥戲，被對手打中面當場倒地，幸而休息後已無大礙。她又指對《長》片的歷史感興趣，認為有前人打拚，才有現在。

周勵淇復出 捱冷拍濕身戲

周勵淇（Niki）與內地演員傅浤鳴結婚後，去年誕下囝囝Morris，最近忙湊仔的她前晚出席《長津湖》首映時透露將全面復出，會在港拍攝新片，更與水有緣，她笑說：「唔知係有緣定有仇，天氣一轉凍就要拍落水戲，對上一套電影又係要落水，希望導演可以早啲拍，冇咁凍。」

Niki已有段時間未有拍戲，問到開工會否不捨得囝囝？她說：「依家小朋友歲幾大，所以可以全面復出，香港拍就OK，離開香港就有啲擔心。老公啱啱離開咗香港去拍嘢，疫情下好多家庭都係咁，要分隔兩地。」她指沒想過《長》片那麽快在港上映，開心可以先睹為快，亦想了解相關歷史：「我先生就成日拍呢啲戲，自己都好想試吓。聽佢講拍呢啲戲演員都好辛苦，可想而知當年嘅真實情況。」