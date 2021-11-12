學友加持都唔掂！得罪叱咤冇得玩？Gin Lee：唔想討好

「環球一姐」李幸倪（Gin Lee）今年重磅歌曲邀得「歌神」張學友幫拖，橫掃3大歌曲排行榜冠軍位置，但偏偏不獲「叱咤」支持，莫說登榜首，連歌曲排行榜20大都不入， 頒獎禮最基本的入場券資格都拎唔到！ 相反同門「宿敵」AGA推出的歌曲就輕易上榜。

Gin Lee人生成就解鎖，今年邀得前輩張學友為她的新歌《日出時讓街燈安睡》featuring獻聲加持，並連奪多個歌曲排行榜冠軍位置，包括無綫「勁歌金榜」、ViuTV 「CHILL CLUB推介榜」、「中文歌曲龍虎榜」及廣東電台「Music FM」均攞過2星期冠軍，而音樂串流平台「熱門單曲」亦No.1；而新城因與香港音像聯盟（HKRIA）10月才就歌曲播放版權達成共識，故今年不計成績，唯獨標榜透明度高的「叱咤903專業推介」離奇20位都不入，換言之Gin未能取得《叱咤樂壇頒獎禮》入場券。

粉絲轟刻意打壓

據知，Gin粉絲在903專頁留言狂轟不公，指《日》「死因不明」，今年她推出3首歌曲都零上榜，包括剛推出的新歌《IDK》，質疑電台「唔喜歡啲歌定係唔喜歡個歌手」，不明為何Gin的播放率比新人更不如，而電台自己友少爺占與阿檸的歌都上榜，相反一個專業歌手卻被「刻意打壓」，嘲諷電台口講公平，但做就另一套。

兩個環球「姐級」歌手Gin跟AGA經常被指「惡鬥」，曾是2020年度「叱咤」女金及唱作人金獎的AGA， 深得叱咤力捧， 今年2 首派台主打歌《CityPop》及《理性與任性之間》都上榜，前者更奪2星期冠軍歌，她連推出的英語歌《What Are We Gonna Do》亦登上外語歌曲排行榜，成績遠遠拋離勁敵Gin 。

本年度樂壇頒獎禮將至，Gin被問到可有寄望？她坦言希望《日》有好成績：「學友哥咁難得出山去做好呢件事，當然想有好嘅成績畀番個交代佢。」對於歌曲未能打入叱咤榜，她無奈說：「你問我希唔希望喺各大平台都攞到好成績？梗係希望，唔得嘅時候都要接受囉。（點解上唔到榜？）呢啲大人嘅嘢等大人處理。」追問她是否得罪「叱咤」？她笑言：「唔會，我咁乖，都唔出街點得罪？係咪因為唔出街呀？哈哈！」

難適應遊戲方式

由2016年度開始連續3年奪「叱咤女歌手銀獎」的Gin，明白每個平台有自己的歌曲取向或支持的歌手：「其實成個大環境一路變緊，呢兩年嘅模式都變晒，係好明顯嘅轉變過度期。（有學友加持都入唔到榜，唔詫異？）我唔會覺得詫異，惟有接受。（你啲歌唔啱佢哋口味？）可能啩。」對於現時樂壇遊戲方式，她笑言難適應：「有時呢個得，但呢個又唔得，追到好吃力。」她只能盡做，也會慢慢調整心態，但不可以主宰自己想做的音樂： 「如果只係想討好唔同平台，只會變成四不像。」今年初缺席叱咤頒獎禮的她，是否繼續「無聲抗議」不出席？她說：「公司安排。」