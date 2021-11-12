演戲唱歌瓣瓣精！「后翼女」Anya Taylor-Joy原來係音樂奇才

憑Netflix神劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）而走紅的美國上位女星Anya Taylor-Joy，除了演技出眾之外，原來亦是音樂奇才，精通多項樂器！

Anya平時忙於拍劇拍電影之外，閒時亦愛玩下電結他以及Ukulele（夏威夷小結他）。她曾說過：「我有玩Ukulele。我自己寫歌。而我最近買咗首支電結他。我兩樣都有玩。」據知她已寫了幾首歌並向唱作人Johnny Flynn過目。Flynn本身亦是演員，他與Anya曾在電影《EMMA：上流貴族》（Emma）中合作過。她表示自己經常與Flynn夾band合唱，並指對方好支持她音樂方面。除了玩樂器之外，Anya年幼時亦有學過芭蕾舞以及其他舞蹈，直至15歲才冇再學。她解釋唔再學跳舞的主要原因是希望全心全意放在演戲工作方面。她說：「我唔可以放棄演戲。演戲係我人生中最愛。所以我必須要跟隨。」

雖然為演戲放棄舞蹈，但她坦承夢想是拍歌舞片好讓她於電影中發揮演戲以及舞蹈才華。而最近她就於新片《蘇豪的最後一夜》（Last Night in Soho）中初試啼聲大唱主題曲《Downtown》。而她更拍埋MV並收錄於影片的原聲大碟內。