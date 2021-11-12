想瘦先潤腸　潤腸要靠油

【特約報道】秋冬一到，最怕就是變人乾──口乾、唇乾、皮膚乾，更慘就是腸道乾。很多女生本身少喝水，不愛運動，最要命的是怕胖不敢食油脂食物，滴油不沾。其實油脂為腸道的天然刺激劑，幫助刺激腸道蠕動，完全戒油只會阻礙腸道蠕動，大便卡在腸道中排不出來。長期排便不順、便秘的人，極容易出現「肥腫」；所以要瘦必要戒除便秘，也必先要夠油！

一直以來我都很重視飲食中要有油，尤其是要用好的油，當中橄欖油是幫助預防便秘的好幫手。橄欖油的油酸含量超過七成，較其他好油高，有助促進代謝和預防便秘。此外，橄欖油進入人體後，小腸的吸收量較少，所以它可順利由小腸抵達大腸，並留在大腸內促進腸道蠕動。有研究顯示，重度便秘和瀉藥依賴症患者在服用中藥期間同時飲用橄欖油，排便情況顯著改善、變得順暢，最後還成功戒除瀉藥，當中甚至有人單用橄欖油，就能控制便秘。但注意食用的必須是特級冷壓初榨的，但凡經精製的油脂都會氫化變成壞油，攝取後反有害健康。

我有獨特的飲油秘方，方法是：每朝鮮榨一杯鮮果汁，加入30ml AK安康排毒酵精和1湯匙特級初榨橄欖油，拌勻後一口氣喝下去。果汁和酵精的酸甜味道能覆蓋油味，而且早上空腹攝取大量纖維和生命之源酵素，也有助排便。喝後很快會感覺到腸道在咕嚕咕嚕郁動，不一會就有便意。

不過不是很多人接受到「飲油」，所以可改為多食含有益油脂的食物，例如牛油果、堅果、三文魚等。牛油果所含油脂近八成是優質的「好脂肪」單元不飽和脂肪酸，含量比橄欖油更高；而且牛油果含好高纖維，水溶性纖維可令大便變軟，潤滑腸道；非水溶性纖維在吸收水分後會膨脹，使人易有飽腹感、刺激腸胃蠕動。大部分堅果例如開心果、腰果等，均含有豐富的好油脂，可潤腸通便排毒，也含大量植物性蛋白質，是素食者很好的蛋白質來源。三文魚也含有益脂肪，可維護及發展視力及腦力，不過不時有三文魚受污染的新聞，所以我會選擇以冷壓魚油丸取代，而且以冷壓方式萃取更能完整保留營養。

便秘不一定因為水飲得少、纖維食得不夠多，人體是必須要吸收適量天然油脂才能有效消化排便。一天不食用超過2湯匙好油，對身體絕對有益，潤腸嫩肌，秋冬也不會乾淨淨。

排毒酵精

含高濃度酵素精華，可增強代謝，溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境，改善排便狀況。

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用冷壓卒取無污染三文魚而成，完整保留營養，補腦增強記憶力、保護視網膜細胞、抗炎強身。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。