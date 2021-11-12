黎諾懿全家都迷巨星　蘇永康晒梅姐合照大讚似細路女

電影《梅艷芳》昨晚（11日）舉行慈善放映活動，一班演藝界人士包括曾志偉、何麗全、薛家燕、胡渭康、蘇永康、羅敏莊及黎諾懿等亦現身活動，分享與梅艷芳之間的點滴。活動上曾志偉表示阿梅一直致力於慈善工作，時至今日大家仍跟隨她的足迹行，她彷彿從未離開過。薛家燕手持一張與童年梅艷芳的合照，憶述當年與梅艷芳一同於荔園演出時的經歷。

蘇永康被問到電影有否勾起他的回憶時表示：「入場前我同大家講套戲唔係拍畀我哋睇，我知道有啲朋友會好怕睇，特別係同梅姐熟嗰啲，我反而好想睇，因為我覺得尤其對千禧後出世或再後出世嘅人，梅艷芳對佢哋嚟講係一個傳說，我覺得要有一部具體嘅傳世電影，立體地話畀人聽梅艷芳係一個乜嘢人，以呢個立場嚟講呢部電影已經做得好好。」他又拿出一張2001年出席電台活動時，梅艷芳像小女孩般依偎在他肩膊的合照説：「大家知道梅姐有幾堅強有幾型，其實留喺我腦裏面更多係呢啲樣，真係一個細路女咁嘅，到佢走之前都冇變過。」

與太太一同出席活動的黎諾懿，指太太是梅艷芳粉絲，他説：「我一話嚟慈善場佢即刻話要嚟，人多都唔怕一定要睇喎。」他表示家人尤其鍾情聽傳奇歌手的歌：「我個仔鍾意林子祥，太太鍾意梅艷芳，我就鍾意張國榮，我哋成日都會聽，我覺得佢哋係傳奇嚟，就好似Beyond嘅家駒，冇人可以取代，佢哋嘅精神值得我哋作為後輩嘅學習，巨星上到台真係唔同啲。」另他透露家中新成員將於下月出世：「本身有揀日子開刀嘅，不過太太希望試吓順產，但我估計都係開刀多。（諗住揀聖誕節出世？）應該唔會，聖誕貴好多㗎，我上一個係復活節嘛，太貴喇唔好喇，慳番少少啦，哈哈！（會休息陪太太？）冇得休息，因為嚟緊要監製一個馬來西亞嘅風水節目，另外仲有一個綜藝節目講一啲香港情懷，都係12月搭住開，每一個小朋友出世我都係好忙。（腳頭好搵番啲奶粉錢？）係㗎，啲奶粉錢同啲學費都好貴，如果啲學校有贊助就好喇。」