放假啦！打卡美拍都不忘喵星人

轉眼間快到周末，是時候搵個好地方打打卡！作為貓奴的基本自我修養，當然是捐窿捐罅找尋主子的蹤迹啦！貓Cafe去得多，但「貓貓」展覽就不是經常會有，逛完展覽之後抖一抖，再帶主子一起去影靚相迎接聖誕和新曆新年，簡直超完美！

【插畫中的貓世界】

貓主子無論去到邊咁受歡迎，而今次牠們就成為了插畫中的主角。由即日至11月21日「海港城・美術館」韓國人氣插畫家 Nyangsongi 首個海外個人展覽《All About Catsssss》，作品中有一系列融入生活、千奇百態的肥貓插畫，包括壽司貓、辛貓麵、麵包貓，還有吃薯片觀賞魚兒的、正在做壽司，或躺在吸塵機械人旁的大肥貓等，透過擬人化的方式，呈現生活中的甜酸苦辣、喜怒哀樂。是次展覽共展出46幅 Nyangsongi 的作品，其中3幅特別以香港為主題，讓大家與小貓一起游走充滿活力的香港。另外更特別推出會場限定紀念畫卡及紀念品，購買即有機會參加扭蛋遊戲獲得貓貓襟章或免費獲贈貓貓年曆卡 Cat-lendar Card 乙張，大家更可以參加「看貓寫故事」贏獎品呢！

【貓陪你遊照相館】

雖然人家的貓貓特別骨骼精何，但終於都是家貓好。人氣自助韓式影樓《人生照相館II》於2021年12月1日至2022年2月27日再度回歸，這次不但以「Colour Therapy色彩療癒」為主題，把元祖超高人氣場景玩轉色彩，以及增添多個極具玩味及色彩「爆Bold」的韓國場景，提供20個色彩豐富、具夢幻感的打卡場景外，更特設「寵物日」，並為大家提供由韓國直送的精緻寵物韓服，令主人和毛孩在今個冬天「韓」氣逼人，留下獨特的回憶。另外，為了令大家影得更盡興，參觀時間更加長至每時段150分鐘一節，部分特別日子更加長至180分鐘一節，在11月19日或之前首7,770位觀眾可以85折購入通行證，早鳥優惠影更荀。