陳柏宇自嘲多言致失聲：唱歌唔為走捷徑

日前陳柏宇（Jason）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談再次舉行紅館演唱會感受，Jason笑言：「第一次上紅館有第一次嘅新鮮感，較少需要參與背後嘅製作，自己只需要顧好自己唱歌、跳舞、彈結他，有少少似表演大雜燴！而第二次對自己、對觀眾，甚至演唱會個Concept都有要求，所以兩次都有壓力，兩次個心情都好唔同。」

Jason直言自疫情後思考更多，他說：「會更加為自己嘅事業而奮鬥，所以依家唔會再被動，好似新歌《對得起自己》係自己揀，今次揀Demo係有咗演唱會《Fight For》嘅主題而去搵，最初有兩首歌選擇，不過自己一直覺得兩首都未喺自己心目中最想要嘅歌曲，所以就算時間緊迫，我都堅持要繼續揀，最後出現咗呢首，一聽就好鍾意，畀到我熱血，有向前衝嘅感覺。」

他還憶述曾經試過失聲，Jason謂：「對失聲有恐懼，生過繭係好容易再生過，學咗唱歌之後，狀況會好咗好多，但呢期要宣傳狀況會差啲，因為講得太多嘢，又不停開會，講嘢真係最致命，但我最鍾意就係講嘢，所以我把聲有事係正路！」他又說：「唱歌冇得臨急抱佛腳，唔可以臨開演唱會先去學唱歌，嗰啲叫做走捷徑，我去學唱歌唔係因為要走捷徑，而係覺得自己唱歌唔夠好，需要進步，而我作為歌手唱得好係最重要嘅事。」