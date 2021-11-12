康泰全新「兩個轆」香港一天遊　探索邊境馬草壟秘景

【特約報道】開始秋涼，又是郊遊的好時機！康泰旅行社近期全新打造「踩住兩個轆遊香港一天遊」，推出了兩款初級版和中級版路線，帶大家遊邊境，搵靚景打卡，還邀請了曾撰寫《行山玩水轆台灣》專書的單車旅遊達人蔡朗清（Louis）合作，憑他在香港踩單車多年的個人經驗，設計單車路線及隨團領騎，並安排隨團領隊，共2人前後帶領，讓大家玩得放心！

初級版 輕鬆慢踩打卡看風景

想先淺嘗踩單車樂趣，可試試初級版。於起點上水車站單車特賣場，揀選一架適合自己的單車，出發前往雙魚河畔第一個景點「大水管」，目測最少有4米高，是雙魚河畔的一段輸送東江水的引水管道，當旁邊有港鐵列車經過便令人聯想到日本的鐵道風景，是近期文青界的打卡勝地！再往前進發，沿梧桐河暢遊有機會於青草發現忙着吃草的牛群，另一邊則是羅湖商業城和邊境的高樓，強烈對比相映成趣。而路段末端是邊境的得月樓警崗和只供持有禁區紙的居民使用，連接內地關口的橋樑，但大家仍可在橋前打卡到此一遊。不走回頭路，拐往警崗後面可通往河上鄉，到附近有「豆腐神」暱稱的河上鄉豆美味豆花團吃豆腐花，再前往北區公園享受輕鬆寫意單車遊。

中級版 探遊邊境馬草壟秘景

自問踩單車身手不俗兼想遊覽更多地方的話，則可以參加「中級版」探遊邊境馬草壟秘景。行程前段同樣揀完單車便暢遊「大水管」和得月樓警崗，之後轉至曾經是香港禁區、現仍保留了農田與魚塘景色的馬草壟料壆村及到馬草壟生態園，那裏有多幅人氣打卡牆畫的「南屋仔」，再於懷舊茶樓品嘗下午茶。下午則前往河上鄉，欣賞因門前有「加官晉爵」金字而吸引遊客慕名而來的法定古蹟「居石侯公祠」，加上有栩栩如生雕刻壁畫的洪聖古廟及排峰古廟，滿足大家健康、文化和美食三個願望！

初級團 LTDWI01

行程：上水單車特賣場（起點） >大水管 >得月樓>河上鄉豆腐神>洪聖古廟及排峰古廟>北區公園>回起點

出發日期：12月4、5日

團費：$299起（2人同行 $279）

中級團 LTDWP01

行程：上水單車特賣場（起點）>大水管>得月樓>馬草壟料壆村及生態園>居石侯公祠>洪聖古廟及排峰古廟>回起點

出發日期：11月17、20 （已成團）、24日

團費：$319起（2人同行 $299）

*已包服務費及$5,000蘇黎世1天保險及新冠病毒之住院醫療保險

*2人或以上同行，每位減$20 + 自備單車優惠減$30（優惠只適用於門市報名）

*只要年滿16歲或以上，有單車經驗就可參與