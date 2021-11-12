認Tim變心　楊洛婷面對「最強小三」無能為力

藝人楊洛婷（Rabee'a）與老公Dear Jane主音黃天翱（Tim）拍拖至結婚相愛15年，Tim每日都會讚靚老婆，讚足15年不變，堪稱圈中最Sweet夫妻，不過她爆出近年發覺老公「變心」，第三者是「最強小三」，自己無能為力。

Rabee'a夫婦育有一子一女，大女Tanya現年4歲多，細仔Tristan Hart只有4個月大，誕下第2胎不久，Rabee'a已幾乎完全收身，她說是受過教訓所致，她說：「好記得生完大女5個月，出席一個公開場合，老公讚我好靚，我着住件度身訂造裙，以為自己好靚好瘦，點知睇番相肥到好肉酸，仲畀網民笑。所以今次我要積極啲，紮肚、做機和通淋巴，生完BB重咗45磅，現在已減掉42磅，都覺得犀利。」

Tim的甜言蜜語，其實並非今時今日，她說：「我喺老公眼中係最靚，成日對我唱情歌、讚我靚和好Hot。」不過Rabee'a終於遇上勁敵，老公口中永遠說最愛是她，最近老公已轉軚，她說：「我問佢係咪愛我多過女，佢話一樣，佢變咗心喇！」自己就希望不會偏心小朋友，覺得與女兒培養了4年感情，兒子亦是她「前世情人」。

自從細仔出世，Dear Jane紅館騷加場，她前後接了廿個廣告，問到小朋友有否帶旺父母？她覺得最重要小朋友健康，認為所有事是Right Timing所致，她說：「開心老公事業順利，又好錫我和錫個家就夠。」她說細仔其實是喊包一名，經常需要人抱抱，預告若在餐廳看到兒子失控狂喊，毋須要太關注。

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場地：金域假日酒店

服裝：MOSCHINO

妝頭：JessicaChanMakeup/ZapTang