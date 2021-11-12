終於嫁得出！Paris Hilton與未婚夫昨日拉埋天窗

現年40歲的「名門獄女」美國名媛Paris Hilton與男友Carter Reum今年初宣布訂婚，上月有傳他們將於今個月11日在美國加州一教堂舉行婚禮，之後就會於加州比華利山已故祖父Barron Hilton的大宅舉行婚宴。而有傳媒已證實她們於昨日已婚！

而新娘子Paris剛於社交網站宣布喜訊，並上載婚紗遮面的照片。她留言說：「我的永遠今日開始。。。✨💍 11/11 💝#剛結婚#永遠的HiltonReum」據知Paris的一眾圈中好友包括愛瑪羅拔絲（Emma Roberts）、天后Bebe Rexha、Paula Abdul以及Rachel Zoe等均獲邀出席。其中愛瑪亦有於社交網站貼自己出席婚禮前的照片。不過由於婚禮整個過程將會在Paris的全新真人騷節目《Paris in Love》中播出，所以整個婚禮相當保密。據消息指Paris在結婚前一晚才選好嫁衣，而新郎哥Carter日前接受Paris網台節目《This is Paris》時亦有講結婚前感受，他向Paris保證將會是童話般的婚禮。而Paris亦坦承最令她緊張就是婚宴上與老公跳的首隻舞，她透露為了首隻舞而上過兩堂跳舞堂感覺好困難。

今年8月Paris曾在訪問中透露婚禮將會舉行3日，她大約會穿10套衣服。而她亦有提及與未來老公相識經過，她表示她們未拍拖前已認識多年但交情淺，直至2019年她們一同慶祝感恩節時才開始撻着。她說：「我哋初時開始交談，佢攞我電話號碼，而我哋嗰日就開始調情。到晚上我哋一齊食感恩節晚餐。我見到佢對佢母親好好，之後我哋再進一步交談，我發覺我哋之間聯繫上。之後我哋初吻，兩晚後首個約會。從此就形影不離！」