正如復古時裝永不過時，任何時候都能以大熱姿態回歸！走復古風格的腕錶亦不遑多讓，總能跨越不同世代，在時尚舞台上發光發熱。所以各大腕錶品牌一直無間斷開創復古腕錶熱潮。除了推出復刻之作回溯經典外，也在不同風格錶款如運動型腕錶上注入懷舊元素。目的就是透過糅合新舊技術和美學工藝，注入新靈魂，令舊日情懷得以在腕上重現！

浪漫錶中月

以極致複雜工藝聞名的月相腕錶，是不少錶迷的心頭好，尤其是設計充滿浪漫復古風格的款式，就更受藝術收藏家喜愛。LONGINES特別為女士而設的PrimaLuna心月系列腕錶，直徑30.5mm，採用恍如月亮般細緻渾圓的線條作靈感，藍色珍珠貝母錶面搭配銀色指針和鑽石時標，6時位置的半月形月相顯示窗營造出柔美月輝的優雅風貌，日期視窗、石英機芯與30米防水深度為日常佩戴帶來絕佳的機能性，將珠寶的優雅風格與品牌的製錶專業融為一體。

精密複雜月相

Master名匠系列腕錶自2005年推出至今一直深受錶迷歡迎，皆因腕錶將多款獨家機芯以及時、分、秒與日期、計時、能量儲備顯示、逆跳及年曆等專業功能集於一身。兩年前更加入月相顯示，既實用又具觀賞性。今年品牌為此精密複雜之作加推新款，34mm直徑的白色珍珠貝母錶盤搭配鑽石時標設計，6時位置有月相顯示，備有紅、藍、褐灰色鱷魚皮及精鋼錶帶選擇。令人更驚喜的是，可以在不打開底蓋的情況下，透過透明錶背一睹自動上鏈機芯的運作，輕鬆欣賞機械美感。

新色酒桶設計

說起酒桶形腕錶，就不得不提有18年歷史的Evidenza典藏系列。其設計靈感源自一枚1925年的腕錶，甚具代表性的酒桶造型則源於1911年的作品。此系列今年迎來18歲，所以特別推出全新的海洋綠色及銀色錶面款式。設計方面，錶面中央採用啞面打磨效果，外側飾有太陽放射紋；配以羅馬數字刻度、噴沙鍍銠指針和飾有藍色鋁環的錶冠，淋漓盡致演繹藝術美感。腕錶可搭配真皮或精鋼錶帶，讓不同風格的女生都能輕鬆配襯時尚造型。

藝術美感重現

長方形腕錶向來受歡迎，如果錶盤上鑲飾了鑽石，就更具收藏價值。於1997年面世的DolceVita系列，今年呈獻全新的Art Deco裝飾藝術風格腕錶，將幾何線條與柔和曲線互相結合。除了在錶殼上鑲飾美鑽，更於白色Flinqué飾紋錶盤上加入羅馬數字時標。搭配L176石英機芯、藍色精鋼指針和6時位置的小秒盤，感覺優雅之餘，亦滿載機能性。留意此系列腕錶設有簡易更換皮帶系統，用家可按個人喜好隨意更換不同顏色錶帶。

經典復刻傑作

品牌最新推出的Heritage Classic腕錶重現了30年代經典的分區式錶盤設計，錶盤被劃分為多個區域，呈現簡約質感。而靈感來自30年代計時碼錶的Avigation BigEye 41mm腕錶，備有容易讀取時間的錶面設計，顆粒質感的煙熏藍錶面與黑色計分盤產生鮮明對比。小秒盤設於9時位置，12小時計分盤設於6時，而「大眼」30分鐘計分盤則設於3時位置，為外觀帶來獨特個性。至於另一枚經典錶款SILVER ARROW今年也重新面世，設計來自1950年代同名腕錶，用上精鋼材質和直徑38.5mm錶殼設計，並搭配飾有路軌式分鐘刻度的銀白色錶盤和劍形指針，簡潔中見時尚。

上天下海之選

除了線條較女性化的優雅腕錶，LONGINES今年也帶來極具型格的飛行時計和潛水錶。其中Spirit先行者系列便有綠色錶面及鈦金屬兩個新款式。雖同屬3針設計及備有兩種尺寸（40mm及42mm），但前者採用的是加入米黃色夜光塗層處理的綠色錶面，復古中帶有小清新感覺；而後者搭配炭灰色噴沙錶面和黑色緞面效果的刻度環，錶盤飾以金色阿拉伯數字和夜光塗層指針，加上5星標誌，非常強悍有型！

潛水錶方面，新登場的HydroConquest 41mm腕錶以精鋼與玫瑰金色PVD「雙色設計」，加上配備L888.5自動上鏈機械機芯和錶帶延伸裝置，適用於各類型潛水活動。而Legend Diver復刻傳奇潛水腕錶系列則再添新配色，亮麗藍色錶面上有夜光塗層方形小時刻度及阿拉伯數字，十分悅目。

模特兒：Alex H @ WE Management

化妝髮型：Kyo Lee

服裝提供：MaxMara

同場加映：其他復古之選

新登場的復古腕錶又點止這些？今年A. Lange & Söhne、Hamilton及Montblanc亦不約而同推出懷舊錶款，更款款各具特色，一新錶迷耳目。