楊冪都捧唔起！王一菲新劇變閒角　網民點出「死因」

內地人氣王楊冪除咗係一線花旦，仲係娛樂公司「嘉行傳媒」嘅老闆，佢旗下有逾20個藝人，當中最紅嘅肯定係「新疆四美」之一嘅迪麗熱巴！而楊冪近年更不斷投入資源培養人才，其中內地女星王一菲亦係佢力捧對象，王一菲於2017年參演內地劇《漂亮的李慧珍》出道後，2018年於劇集《香蜜沉沉燼如霜》演反派「穗禾」一角，憑住個靚樣同獨特氣質，而開始為觀眾所認識！佢之後獲得唔少機會，每年都有作品推出，而目前有5部作品未播出，雖然Keep住有劇拍，但係佢人氣並因而冇急升，喺演藝路上並冇太大突破，而喺最近開拍嘅新劇《長月燼明》中，佢除咗唔係主角，連配角都唔係，只係得唔多鏡頭嘅閒角，隨即引起網民熱烈討論！

其實睇番嘉行傳媒嘅官方微博，透露王一菲呢次係以「特別出演」身份參演《長》劇，但係有唔少網少都戥佢唔抵，覺得套劇浪費咗佢個靚樣「她最少應該女二或女三」，而有網民就列出佢紅唔起嘅原因，第1點可能係同佢嘅性格有關，佢行事低調，性格比較與世冇爭，並冇刻意去搶取曝光率，為自己爭取更多嘅資源去做女一！而另一方面，佢嘅演技亦差啲火候，雖然佢喺《香》劇演反派穗禾一角栩栩如生，大獲好評，但及後佢喺電影《陳情令之生魂》嘅演出不似預期，被批表情比較生硬，演技差強人意，最終呢套戲票房不濟成為咗爛片！