前華姐冠軍鄧佩儀近日返咗去加拿大慶生,日前佢就發長文反擊網民話佢比選美時肥咗,又叫佢減肥,佢話見到呢啲留言好無奈:「我現在比選美時的我重20磅左右,手臂和腰都比那時候粗,但從來沒有想過要回到當時的磅數,因為以我的高度來說其實選美時的我過輕,是不健康的。所以我更喜歡現在的我,也沒有想過要回去那個磅數。」

佢亦謂其實「不同的身材」冇對與錯:「只要你開心健康,就是最好的身材。現在比較注重健康的我,是兩者中間平衡點的磅數。只要你健康,Comfortable in your own skin,那就是完美的身材。」佢亦上載咗幾張自己唔同時期嘅相,見到2013年選美着泳衣嘅佢身形纖瘦、骨瘦如柴,雖然之後有段時間肥咗啲,但依家嘅佢身形勻稱,係最靚嘅時候!一眾圈中好友同網民紛紛留言支持佢,叫佢唔使在意其他人嘅目光,讚佢無論係點都咁靚!