梁云菲直播High爆露點　疑情困醉酒爆喊

藝人金剛舊愛、台灣「國光女神」梁云菲向來身材惹火，性格爽朗敢言，曾於節目中自揭年少時遭性侵，獲唔少網民大讚係烈女。自從去年與金剛分手後，多次傳出新戀情，一時傳撻着潛水教練及舞者張逸先（Afa），同年被斷正到與導演Jackson約會，可惜戀情只維持兩個月，之後梁云菲鮮有於社交網公開談感情狀況。

梁云菲日前深夜開直播，僅着住白色胸圍及內褲與女友人鏡頭前聊天，飲到面紅耳赤嘅佢期間突然表現興奮，隨住音樂狂扭火辣身材，更High爆除下浴袍，大騷渾圓美臀，女友人仲拍打其美股，畫面香艷，佢更笑言：「我會不會後悔啊？」因動作過大，其胸圍下滑不慎露點，網民留言指佢走光，梁云菲爆粗：「沒有後悔啊！我他X就是醉啊！」直播中佢多次表示心情唔好，情緒一度爆發，於鏡頭前爆喊：「他為甚麼要這樣，我真的不知道這些男人是怎麼了！X！我就太單純了！」唔少網民估佢似係為情所困，紛紛留言安慰佢，亦有人擔心佢飲醉酒會再走光，建議佢先關閉直播。

直至今日（12日）下午，梁云菲在社交網回應直播露點一事，她直言：「我沒做錯事，所以無需（以）受害者心態包裝。」並承認當時是喝醉，忘記直播時做過甚麼，但認為自己的行為冇傷害任何人：「是我自己本身貪杯了，但我就是喝醉了，怎麼了嗎？我有傷害到誰嗎？再來就是其實我根本不記得直播內容，經過這次事件後，本人酒量實在有待加強，可能考慮每週訓練。」對於露點短片廣傳，她語帶不滿的說：「但也真不曉得是哪位熱情的民眾，把直播影片截取並流傳，祝你好人一生健康平安。剛好昨天是1111光棍節，消費之餘，我也不忘記要消費自己一下吧。」