【咁勁冇人講】M+開幕！盡數全球驚世博物館　

引頸以待多時，香港西九文化區的「M+」博物館，今天終於正式對外開放。作為全亞洲首個全球當代視覺文化博物館，M+固然令人好奇，只是全球博物館之多，能稱「驚為天人」的也不少，以下幾座你又看過了沒有？

澳洲．水底博物館

早在2008年，在馬爾代夫就出現了世界第一座水中藝術博物館「珊瑚館」，它由英國雕塑家Jason deCaires Taylor創作，這個重200噸的不锈鋼結構，模仿珊瑚礁半浸水中，潮漲潮退，風景都不盡相同，可惜它因「宗教」問題，最後被當地政府強拆。幸好最近它成功在澳洲昆士蘭大堡礁「還魂」，變身成最新一座水底博物館「MOUA」，水底下除了有20位珊瑚守護者雕塑，海面上亦有發光塑像，它能隨水溫變化變色，提醒大家關注海水升溫，貫徹其環保主義。博物館因疫情而延期開幕至今，希望將來能早日正式開放。

美國．奧斯卡電影博物館

剛在9月底於美國洛杉磯開幕的「奧斯卡電影博物館」，是電影迷最新至尊級「朝聖地」，它是由當地歷史建築改建，是美國第一座專展示電影歷史、藝術、科學及工藝的博物館，全館展品多達1,300萬件，包含了珍貴照片、道具、戲服、手稿及大量個人收藏，當中包括曾失竊的《綠野仙蹤》 女主角穿過的紅寶石鞋，更有上萬部經典電影包括《第三類接觸》、《異形》等片段會不停播放，另外亦會細緻解構動畫製作原理，及還有奧斯卡「小金人」獎座展覽、絕對會令電影迷看到不捨得走。

日本．角川武藏野博物館

若然你是建築迷，對2020年於日本埼玉縣所澤市開幕的「角川武藏野博物館」必不陌生，因它是建築大師隈研吾的新作品，大樓由2萬片花崗岩築建而成，外觀如像一座浮出水面的巨石，氣勢磅礴。建築物內其實包含了圖書館、美術館及博物館，當中最感震撼必是「書架劇場」，高8米的巨型書架配合光影表演，令人有置身《哈利波特》魔法世界的奇幻感，而館內也經常舉行文化活動，而且特別熱心推動動漫文化。館旁的東所澤公園，也有由teamlab企劃特別打造的光之空間，一顆顆蛋形的發光球體，跟森林的日夜景致融為一體，色彩會跟遊人互動變化，好玩過癮。

荷蘭．人體博物館

在荷蘭小鎮烏斯吉斯特中，有座高35米的古怪建築，它原來是全球首座「人體博物館」，整座館如像一個人體模型，參觀者可從「膝蓋」進入巨人體內參觀，從下而上穿過子宮、消化系統、胸腔及口腔，最後直登大腦，沿途可見到巨大的心肝脾肺腎、肌肉組織、血管、舌頭與爛牙等，甚至可感受打噴嚏吹來的強風、聽到打嗝產生的巨響，在子宮更可看到精子追逐卵子的競賽，旅程繽紛精彩，當中知識更經過25位不同領域醫學專家考究，有趣卻絕不兒戲。

香港．M+博物館

全亞洲首個全球當代視覺文化博物館「M+」，其大樓面積達到6萬5千平方米，當中有超過1,500件館藏分別於館內33個展廳中展出，開幕日起1年內，香港市民都可免費參觀。它首個視覺展覽「香港：此地彼方」，當中200多件展品展現出了香港60年代至今的獨特視覺文化，當中包含視覺藝術、平面設計、建築及流動影像，開首展出的曾灶財塗鴉，早已是港人的集體回憶，昔日港府的垃圾蟲海報、香港流行曲唱片封套等更是令人回味無窮，展覽中部分藝術裝置，更是創作者特別為M+開幕打造，值得來細心欣賞。

以香港角度出發

M+香港視覺文化策展人彭綺雲（Tina Pang）話，是次展覽是想透過「香港」主題，透過視覺藝術、設計、建築及流動影像，去講述一個跟香港有關的故事。Tina：「我希望可透過展覽、我們的策展方案，讓觀眾看畢展覽後，對在這城市或生活中遇到的視覺文化，會有另一種看法或欣賞。」對於M+自己的特色，Tina表示：「每一間博物館，都會有自己的偏見，而我們的偏見就是用亞洲角度、香港角度去看國際視覺文化，所以你會見到，我內裏選擇的藏品，會偏向對於亞洲某些歷史，或某些現象是比較注重，希望觀眾來到時可看出，這是一間在亞洲的國際博物館。」