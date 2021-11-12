特色美酒工作坊 享受微醺一刻

美酒和美食往往密不可分，除了約三五知己品酒，想深入了解的話，坊間亦有些以酒為主題的工作坊，不單可解美酒背後的故事、有專人教你如何品嘗、調酒，甚至可學自釀出個人風格的美酒，隨時感受醺醉時光。

認識咖啡甜酒

醒神咖啡和美酒經常結下不解之緣，近日氈酒品牌白蘭樹下和咖啡品牌合作，研發全新的無糖咖啡甜酒「淡墨」，這款選用零卡路里甜菊糖代替白沙糖為的咖啡甜酒，究竟有咩特別呢？為了讓酒友對它進一步了解，由現時開始逢星期四至日，品牌旗下的丹丘蒸留所會推出Tasting Workshop，45分鐘的工作坊內，咖啡調酒師Mandy會向參加者講解品牌和甜酒的故事，Liqueur的起源、咖啡 Liqueur製作過程，不同咖啡豆介紹，最有趣是可以盲品3款咖啡Liqueur、學習飲用方法，Mandy還會教大家調配咖啡雞尾酒，讓各位在家也可自行調製。

自釀手工啤

近年流行手工啤酒，無論是外國或本地都有很多特色的品牌或風味，除了專業人士，原來普通人都可以學自家釀製。堅尼地城的GRAIN，內裏有啤酒釀酒區，11月每個星期日，以及之後每個月的第一個星期日，餐廳會推出Meet the Brewer工作坊，內容包括簡介手工啤酒的基本知識、歷史，不同啤酒的風格和味道，還可以品嘗5款手工啤和小食。重頭戲是參加者可在釀酒師的協助下，選取適合的麥芽、啤酒花、酵母和香料等，釀出自己喜歡的手工啤口味，分外有滿足感。