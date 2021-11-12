AE86有新件？3款部件複製再生

Toyota有不少經典車，像A70及A80 Supra、2000GT及AE86，即使已停產幾十年，依然相當受歡迎，至今在香港街頭偶會見到它們的蹤迹。對車主而言，這些經典車保養維修有一定難度，尤其是零件老化和損壞，想搵二手甚至全新的替換一點也不容易。

最近Toyota 旗下Gazoo Racing賽車部門(下簡TGR)傳來好消息，指已計劃為AE86(Corolla Levin / Sprinter Trueno) 複製已停產的備件(包括：後制動卡鉗、轉向節臂及後傳動軸)並將其作為正品出售，以作為 GR Heritage Parts 項目的一部分。此消息一出無疑是全球AE86車主的天大喜訊。

據悉AE86 3款部件的複製再生計劃已展開，換句話車迷可經豐田經銷商處購買。值得留意是複製的零件只會在有限時間內生產，意味着生產期完結後，這些新正品零件一樣會賣晒，眾AE86車主可別錯失良機。