無綫34C咪神張曦雯(Kelly)早前同男友Mark去咗美國出席好友婚禮,順便度假放鬆吓心情,佢依家已經返港,仲喺酒店隔離完「出關」啦!佢離開屋企咁耐,佢隻愛犬好掛住佢啦,睇到着上小背心嘅佢瞓喺地氈同愛犬「重聚」,愛犬仲好乖咁瞓喺佢身邊,埸面溫馨!不過網民就將重點放咗喺佢件小背心度話「我都好想做佢隻狗」,仲有網民搞笑話「做狗好過做人喎!」

而身為「打機女神」嘅佢,去咗度假咁耐都冇打過機,梗係好「手痕」,一出關佢已經急不及待約定網友開Live打機,留言:「今晚打喪屍!I am back!」戴上眼鏡嘅佢仲搵埋伍允龍一齊隔空打機添,睇到佢雖然咁耐冇打機,技術依然仲Keep到,而網友對於佢嘅「回歸」都感到好興奮,大嗌「Good to see you again!」