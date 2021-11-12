全新中式菜單　煲仔菜點心寶島滋味雲集

天氣凍自然想食嘢，幸好不少中式餐廳推出全新菜式，有暖身暖胃的煲仔菜、有即叫即蒸即煮的傳統及創意點心，還有止止「思鄉」情懷的台灣菜，總有心水選擇。

冬日暖身暖胃菜餚

以點心放題而為人熟悉的點一龍，今個冬日唔係出新點心款式，而係推出全新季節限定的暖胃煲仔菜，一系列菜式非常多元化，有鮑汁海鮮豆腐煲、枝竹牛腩煲、金不換三杯雞煲、栗子排骨煲及麵醬茄子生菜煲。喜歡海鮮的就不要錯過鮑汁海鮮豆腐煲，用上新鮮魷魚、蝦球、魚柳、帶子以海鮮醬燴煮後，加入鮮嫩豆腐，令醬汁精華盡滲於豆腐之中，惹味又好味！很多人冬日必食枝竹羊腩，食店卻改用肥瘦均勻的牛腩，用柱候醬燜煮至軟腍入味，才加入枝竹及豆卜以吸收肉汁精華，炮製成別具風味的枝竹牛腩煲。於秋冬當造的栗子，就配以腩排炮製成栗子排骨煲，原粒栗子粉糯香甜，排骨嫩滑味濃，風味十足。

即點即煮巧手點心

沙田帝都酒店的玉庭最近請來點心耍家的劉偉賢師傅，於平日的12:00-15:00及周末及公眾假期的10:00-16:00推出全新的「粵味．點聚」餐單。劉師傅用時令食材炮製出一系列傳統與創意兼備的巧心點心，包括天蓬火腿金華酥、香煎松茸灌湯包及流沙麻蓉包等；另有豉蒜陳村粉蒸鮮排骨與鮮美蟹籽燒賣皇等傳統點心等。必試創意點心之一的天蓬火腿金華酥，小豬髀造型超級可愛，而餡料是用鹹香十足的金華火腿配搭香甜的冬瓜蓉炮製而成，鹹甜交融，別具風味。另一驚喜作是香煎松茸灌湯包，壽桃外形以為是壽包，原來是灌湯包煎至外層帶微微金黃焦脆，入面則是散發獨特香氣的松茸與新鮮豬肉，口感軟嫩鮮香，好味！

寶島地道滋味解鄉愁

台灣是不少人的「鄉下」，近年因為疫情飛不了，一思鄉惟有食住台灣菜解鄉愁。位於黃大仙、主打中式餐飲的八月小品最近推出全新「台灣古早‧嚐味」晚市菜單，搜羅了地道台灣菜式，讓大家食住解鄉愁。西門町名物之一的「鴨肉扁」（其實供應的是鵝肉），餐廳新菜之一就有白切鵝肉扁，選用鮮嫩土鵝拌以爽脆芽菜，口感豐富之餘，配上開胃醋汁，既平衡油腴鵝肉，又能提辟膻提鮮。其他菜式還包括奶油胡椒大頭蝦、沙茶爆中捲、香腸鵝肉炒飯、鵝肉扁燜麵線、宜蘭清燉土雞湯、四神排骨豬肚湯（兩位用）等。小食款式亦不少，有桃園燒椒皮蛋、台式煎香腸、花雕醉雞等。為了讓更多人品嘗全新晚市菜單，餐廳更推出11月限時優惠，即日至11月14日晚市堂食惠顧主菜牌菜式即享半價優惠（不包括甜品或飲品）；於11月15日至19日及22至26日，晚市消費滿指定金額即獲贈民宿巷蛋黃肉或乾鍋菜花肉青1客；全日外賣自取更有85折優惠，喜歡寶島美食的巴絲打可別錯過了！