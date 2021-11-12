本日日本：全球首個《美少女戰士》燈飾區　神奈川登場

位於日本神奈川縣的相模湖度假村Pleasure Forest，自2009年起每年冬季都會舉行燈光騷「相模湖Illumillion」，該活動出動了多達600萬顆燈飾來打造，於2018年起更被喻為關東三大燈飾之一。今年該活動定於11月13日至2022年4月3日舉行，焦點係跟《劇場版美少女戰士Eternal》合作，炮製了全球首個《美少女戰士》燈飾區域。會場將分為八大部分，於入口處便有集合了10位美少女戰士代表顏色的「美少女戰士守護星登山吊椅」讓你乘搭。之後便可看到作為新區標誌、寬達4米的「愛的水晶~幻之銀水晶及Golden Crystal~」，簡單講係中故事中月野兔及地場衛各自擁有的水晶化為巨大燈飾，並會定時變換顏色。而場內最後方位置則是主打區域「水晶東京」，將故事中作為一眾Sailor Princess集合地的30世紀東京呈現出來，並有跟《劇場版美少女戰士Eternal》音樂互動的虹色燈光及璀璨燈飾布置，閃亮迷人。場內同時設有多個打卡點，例如可坐在月亮上拍照的「Crescent Moon Photo Spot」，配置了美少女戰士守護星標誌的「美少女戰士彩色玻璃牆」，及閃閃發光的「水晶力量化妝點」等，《美》粉絲們不容錯過。

相模湖Illumillion

日期：2021年11月13日至2022年4月3日

地址：神奈川相模原市綠區若柳1634

時間：4:00pm~9:00pm