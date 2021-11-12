谷婭溦決戰文凱婷！Aka讚緋聞男友吳業坤：佢太好喇

歌手王梓軒主持的無綫節目《演鬥廳》終章《演鬥聽王者之戰》，請來谷婭溦（Vivian）、姜麗文（Lesley）、趙慧珊（Aka）、龔柯允（Karen）及施匡翹踢館，與多位MVP得主爭奪終極MVP演鬥盃。

Vivian早前直指公司因力捧《聲夢》學員遭忽略，而今集她就跟《聲夢》學員文凱婷（Aeren）一較高下。第1集做白老鼠嘉賓的她說：「感覺好似咁快完，覺得節目好好玩、好好睇，呢次再上嚟希望玩啲未玩過嘅，加咗現場寫歌，呢Part我覺得好Enjoy，大家可以咁樣去玩音樂，有個平台畀我哋學。」

Aka今次上《演鬥聽》與過氣緋聞男友吳業坤同場，更要面對多位唱得之人，直言非常緊張：「因為佢哋全部都好勁，有啲係MVP落嚟，睇到佢哋自己作曲，啲歌點樣轉，嚟學嘢都抵。」再度上場嘅Lesley則說：「我好興奮、開心，因為鍾意寫歌，最期待即興寫歌個Game，會做得好好。」Lesley非常有信心爭奪演鬥盃。

玩鬥快遊戲

而Karen表示玩鬥快遊戲被難倒，因為向來做事節奏好慢，要她快真是超難，第二個難是要講廣東話，她說：「已經咬字唔準唔夠好，仲要咁快喎！（但你贏咗？）哈哈！呢個係撞彩，因為吳業坤唔唱啫！哈哈！」

施匡翹表示上這個節目又緊張又開心：「上其他節目都係唱自己歌，呢個節目可以唱別人嘅歌，我唔驚鬥快個Game，反而擔心同一首歌要轉唔同Style唱，京劇腔呀！（Vivian強項喎！）係呀！我知佢可以即時轉Mode，要打醒精神應付。」

吳業坤佗衰家

對於吳業坤佗衰家令同組隊員輸，Aka說：「因為佢太好喇！佢太信任我同Rumbu（趙增熹徒弟），佢想將呢項交畀我哋，但原來唔得嘅，呢個係唔可以嘅，違反咗呢個遊戲手則，所以就輸咗。（會唔會覺得唔抵？）我哋都做得幾好，哈哈！Karen表現又好好，OK畀佢啦，下一個環節就一定要唱喇！」