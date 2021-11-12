﻿﻿【美女饕廚】中環中菜篇

今日為大家介紹一家位於中環雲咸街的中菜廳，因為只招待會員制，所以美女好友們知我為食，專登安排了一起試大餐，感激她們。

先來沙律蝦多士，做得非常出色，入口鬆脆，裏面蝦肉彈牙鮮美，外層乾身不膩，咬下去完全沒有滿口油，外脆內嫩，食的時候蘸點特製醬汁更能提升層次。

之後一道菜是十分適合剛入秋的花膠太史五蛇羹，蛇肉切得非常幼細，入口比較滑，還有分量十足的花膠絲、陳皮絲、薑絲、木耳絲、筍絲和冬菇絲，均切得細緻均勻，極具口感。蛇高湯用蛇骨熬製而成，埋了個薄芡，清甜有層次。還附上薄脆和檸檬葉絲，令氣味散發，可辟蛇肉腥味，提升鮮味。最後是白菊花瓣，將花香融入羹中，令整道菜芳香脫俗，味道絕佳。

粟米斑塊，斑塊肉質嫩滑多汁，脆漿剛好不會過厚，配以粟米羹，相得益彰，送飯一流。再來是肥美奄仔蟹，用薑葱油鹽焗，肉質厚實，極具鮮甜味，滿滿的蟹膏則是軟綿柔滑，仿似流沙鹹蛋黃，正！

花雕花甲蒸水蛋，是家常菜蒸水蛋加入新鮮花甲，兩者剛剛熟，溫度和時間掌握得非常好，鮮味尤勝，帶淡淡的花雕餘韻。

最後到甜品了，煮出最令人回味的味道。加入陳皮和蓮子的紅豆沙，稠稠沙沙的口感，入口時十分清甜並帶有一股淡淡的陳皮香味，吃完之後唇齒留香。

饕廚貼士：家煮花雕花甲煮水蛋

先把花甲吐沙（花甲+水+少許白酒浸半小時），再把花甲放入花雕和雞湯一起煮至開口，再放入雞蛋打勻，熄火加上葱花即成。